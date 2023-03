Arlo verhoogt de prijzen van Arlo Secure-abonnementen

Fabrikant Arlo verhoogt de prijzen van de Secure-abonnementen, zo kunnen we lezen op de website van de fabrikant. Bij de beveiligingscamera’s van Arlo heb je eigenlijk een abonnement nodig. Zonder abonnement is de camera in feite alleen een doorgeefluik waar je enkel toegang hebt tot de liveview en meldingen. Beelden opslaan via de cloud is, behalve bij oude modellen, niet mogelijk zonder abonnement. Beelden opslaan kan wel via een optionele Smart Hub. Je hebt dus eigenlijk een abonnement op Arlo Secure nodig en dat opent ook de deuren naar allerlei geavanceerde functies. Via een Arlo Secure-abonnement krijg je geavanceerde objectdetectie, activiteitenzones, gratis vervanging bij diefstal, previewnotificaties met bewegend beeld, de videohistorie en 30 dagen cloud-opslag. Voor een abonnement betaalde je 2,99 euro per maand per camera of 9,99 euro voor een onbeperkt aantal camera’s. De prijzen gaan echter nu omhoog.

Prijs gaat met een euro per maand omhoog

Voor een enkele camera gaat de prijs omhoog van 2,99 euro naar 3,99 euro per maand. Ook het abonnement voor een onbeperkt aantal camera’s gaat omhoog van 9,99 euro naar 10,99 euro per maand. Kies je gelijk voor een jaarabonnement? Dan krijg je wel 17 procent korting. Volgens het bedrijf is de prijsverhoging nodig om te kunnen blijven innoveren en om nieuwe functies als pakketdetectie te kunnen blijven brengen. De prijsverhoging gaat in op 17 april. Wil je dus nog gebruik blijven maken van de oude prijs? Wees er dan snel bij.

