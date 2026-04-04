Review: Clearaudio Compass – Upgradepad naar de betere vinylervaring

Betoverend luisteren

Zaken helder en met rijk detail weergeven, daar gaat de Clearaudio-platenspeler resoluut voor. Tracking is goed mogelijk met dit N1-element, ook bij oudere platen met dunnere groeven volgepropt met muziek. Van een draaitafel op dit prijspunt en van een gereputeerde fabrikant verwachten we geen verrassingen bij het meten van de wow & flutter. En inderdaad, de Compass zet respectabele cijfers neer. Er is weinig snelheidsvariatie, 0,05 procent, net zoals wat de fabrikant belooft. De rotatiestabiliteit viel al op tijdens het luisteren naar platen met technomuziek met heel strakke ritmes, zoals III van Moderat.

Het zwoele Lipstick on the Glass van Wolf Alice was een nummer dat de Britse band voor mij echt op de kaart zette. Sfeervol is het wel, en de Compass diende het precies op zoals het hoort, met een massieve sound waar het getokkel van de gitaar toch mooi naar voren treedt. Niet te donker dus, maar wel intens en rijk. De Primare R15 phono-voorversterker en de UNITRA WH-805-versterker gekoppeld aan een paar DALI EPIKORE 3-speakers mogen tellen als een hoogwaardige keten, een waar de Clearaudio moeiteloos in past. Ook bij Smile was er fijn gevoel van definitie in het midden, wat de vervormde gitaren knapperig doet verschijnen. Het was heel fijn luisteren, waarbij de Compass een allround aanpak huldigde die ook deze indierockgenre fijn deed klinken.

Een van mijn favoriete Kubrick-films is Barry Lyndon, onder meer bekend vanwege de authentieke belichting die de regisseur bij het maken van dit meesterwerk hanteerde. Enkel dankzij speciale lichtgevoelige lenzen geleend van NASA kon hij filmen bij kaarslicht, wat volgens Kubrick moest omdat het verhaal zich afspeelt eind achttiende eeuw. Muziek speelde altijd een grote rol voor Kubrick, wat de recente vondst van een originele vinyluitgave van de soundtrack des te fijner maakte. De plaat mocht al vijftig jaar oud zijn, de kwaliteit was nog heel goed. De theatrale opener, Handels Sarabande, knalde meteen indrukwekkend uit de speakers. Subtiliteit is de Clearaudio niet vreemd, maar bij deze orkestrale track was er vooral de body en bombast om een geslaagd gevoel van anticipatie op te wekken. Het N1-element leverde daarna de fluit en de Ierse doedelzak op de Women of Ireland van The Chieftains heel vloeiend aan, zonder hardheid in de hoge noten. Wat zeker bij de tin whistle een echt gevaar is, dit blaasinstrument produceert heel felle tonen. Maar in de plaats was het aanwezig zonder zich op te dringen, binnen een mooi, organisch geheel, waardoor het melancholische karakter van dit werk heel doeltreffend wordt overgebracht. Over de tracking van deze antieke vinyluitgave viel ook niet te klagen, ik was onder andere sterk onder de indruk van hoe de Clearaudio de verschillende fluiten op The Sea-maiden discreet reproduceerde. Net als bij de afsluiter op kant één, Sarabande-Duel, is er diepte en een goede stereoscheiding, zaken die vaak missen bij een budgetspeler. En ja, een beetje gekraak valt wel te verwachten na een halve eeuw, maar misschien wel omdat er een zekere roll-off is in het hoog overheerste het ongewenste geluid niet enorm.

Een nog oudere opname is te vinden op Swingin’ Easy, een minder bekende release uit 1954 van Sarah Vaughan and her Trio die in 2024 opnieuw werd uitgebracht. Een oude opname, maar dus wel een kakelverse pressing. Zoals je zou verwachten staat Vaughans stem fel in de schijnwerpers, ondersteund door een subtiele piano, contrabas en – af en toe – drums. Het is heel minimalistisch en ook intimistisch, mede dankzij het karakter van de zangstem die het N1-element prachtig belicht. Er zit wat extra’s in het middenregister, waardoor de vocals in de nummers met gezellige warmte werden overgebracht. Zo is het precies hoe je het wil horen, terwijl je ’s avonds laat aan een whisky nipt.

Dat de Clearaudio-draaitafel van meerdere markten thuis is, bewees de Compass bij het afspelen van Fear of the Dawn. Deze vierde studioplaat van Jack White begint explosief met Taking Me Back, een opwindende track waarin een zwaar bewerkte vette gitaarlijn aangevuld wordt met een stereomix vol bizarre klanken. Er werd tijdens deze opname op veel effectpedalen gestampt, met een voorliefde voor delay-effecten, dat is duidelijk. Deze overweldigende brij aan geluid toch correct weergeven op een fraai uitgetekende soundstage, doet de Clearaudio pico bello. Het is nauwgezet, waardoor de vaart van het nummer heel goed wordt overgebracht, zonder iets van volheid op te offeren. De riemaandrijving en acrylplaat dempen ook niet overdreven, waardoor er wat meer levendigheid zit in de weergave dan als de plaat wordt afgespeeld op de Technics SL-1200GR2 in de testruimte. Dat stukje vergevingsgezindheid maakt de Compass meteen wat veelzijdiger, terwijl het wel duidelijk méér biedt dan een speler uit een lagere klasse.