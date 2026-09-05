Verslag: Op bezoek bij Dynaudio – Hoogdagen voor Deens design

Het bezoek aan Kopenhagen met Dynaudio viel samen met de internationaal bekende 3daysofdesign, een jaarlijks event waarbij Deense ontwerpers en bedrijven hun nieuwste creaties aan de wereld tonen. Het is dan best druk in de Deense hoofdstad, want Denemarken is nu eenmaal een gidsland op vlak van industrieel design. En op het vlak van luidsprekerdesign, wat in het geval van Dynaudio knap samenkomt.

Vooraleer naar Kopenhagen te gaan, gingen we samen met Belgische en Nederlandse dealers op bezoek in Skanderborg in Jutland. Daar vind je het onderzoekscentrum en de fabriek van Dynaudio. Best een grote faciliteit, want Dynaudio bouwt er niet enkel hifi-producten maar ook audio-apparatuur voor studios. Het Deense bedrijf is ook al decennia actief als audiopartner voor automerken. Samenwerkingen met Bugatti, Volkswagen en Volvo zijn bekend, tegenwoordig levert Dynaudio ook hoogwaardige audiosystemen aan Chinese EV-merken, waaronder BYD en Xpeng. Het is vanwege dat werk voor de autoindustrie dat we bij het betreden van de Dynaudio-gebouwen stickers over alle camera’s van de smartphone moesten kleven. Industriële spionage is een ding in de autowereld.

Een eerste teleurstelling die we moeten opdienen: wat we daar zagen qua hifi valt onder een zogenaamde Non-Disclosure Agreement, je moet nog even wachten om te horen waar het over gaat. Het ging daarbij niet enkel over nieuwe producten,maar ook de algemene strategie. Een tipje van de sluier wordt alvast gelicht: een nieuwe Symphony-lijn zal actievere designproducten bevatten, met de op High End Wenen voorgestelde Opus One als eerste telg. Wat niet betekent dat het merk traditionele hifi de rug toekeert. Producten als de nieuwe Confidence i speakers horen in de Reference-categorie thuis.

Er was wel tijd om de uiterst professionele productiefaciliteit van Dynaudio te bezoeken en natuurlijk om binnen te duiken in de Jupiter-ruimte, de testruimte waar speakers worden gemeten. Het is geen dode ruimte, wel een kubus van 13 x 13 x 13 meter waarin speakers op een lift naar het midden worden getild. Een halve cirkel met 31 microfoons maakt dan heel nauwkeurige metingen terwijl de speaker roteert. Dagen van metingen kunnen zo worden afgehandeld in tientallen minuten. Een enorme stap, want deze metingen zijn nodig om prototypes van toekomstige modellen verder te verbeteren. Dynaudio kan dus vaker en sneller meten, wat enorm handig is tijdens de R&D-fase.