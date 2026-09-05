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Verslag: Op bezoek bij Dynaudio – Hoogdagen voor Deens design

05 september 2026 4 Minuten 0 Reacties
Dynaudio

Deens design was altijd al deel van het DNA van Dynaudio. Het wil echter in de toekomst nog meer inspelen op designtrends. En daarbij ook een aantal nieuwe ideeën presenteren die de audiobeleving leuker maken.

Dynaudio

Het bezoek aan Kopenhagen met Dynaudio viel samen met de internationaal bekende 3daysofdesign, een jaarlijks event waarbij Deense ontwerpers en bedrijven hun nieuwste creaties aan de wereld tonen. Het is dan best druk in de Deense hoofdstad, want Denemarken is nu eenmaal een gidsland op vlak van industrieel design. En op het vlak van luidsprekerdesign, wat in het geval van Dynaudio knap samenkomt.

Vooraleer naar Kopenhagen te gaan, gingen we samen met Belgische en Nederlandse dealers op bezoek in Skanderborg in Jutland. Daar vind je het onderzoekscentrum en de fabriek van Dynaudio. Best een grote faciliteit, want Dynaudio bouwt er niet enkel hifi-producten maar ook audio-apparatuur voor studios. Het Deense bedrijf is ook al decennia actief als audiopartner voor automerken. Samenwerkingen met Bugatti, Volkswagen en Volvo zijn bekend, tegenwoordig levert Dynaudio ook hoogwaardige audiosystemen aan Chinese EV-merken, waaronder BYD en Xpeng. Het is vanwege dat werk voor de autoindustrie dat we bij het betreden van de Dynaudio-gebouwen stickers over alle camera’s van de smartphone moesten kleven. Industriële spionage is een ding in de autowereld.

Een eerste teleurstelling die we moeten opdienen: wat we daar zagen qua hifi valt onder een zogenaamde Non-Disclosure Agreement, je moet nog even wachten om te horen waar het over gaat. Het ging daarbij niet enkel over nieuwe producten,maar ook de algemene strategie. Een tipje van de sluier wordt alvast gelicht: een nieuwe Symphony-lijn zal actievere designproducten bevatten, met de op High End Wenen voorgestelde Opus One als eerste telg. Wat niet betekent dat het merk traditionele hifi de rug toekeert. Producten als de nieuwe Confidence i speakers horen in de Reference-categorie thuis.

Er was wel tijd om de uiterst professionele productiefaciliteit van Dynaudio te bezoeken en natuurlijk om binnen te duiken in de Jupiter-ruimte, de testruimte waar speakers worden gemeten. Het is geen dode ruimte, wel een kubus van 13 x 13 x 13 meter waarin speakers op een lift naar het midden worden getild. Een halve cirkel met 31 microfoons maakt dan heel nauwkeurige metingen terwijl de speaker roteert. Dagen van metingen kunnen zo worden afgehandeld in tientallen minuten. Een enorme stap, want deze metingen zijn nodig om prototypes van toekomstige modellen verder te verbeteren. Dynaudio kan dus vaker en sneller meten, wat enorm handig is tijdens de R&D-fase.

Audio in elk interieur

Dynaudio is Deens, met het Chinese Goertek als eigenaar die heel sterk het merk in ere wil houden. En laten evolueren, door naast de hifi- en studio-producten in de Symphony-lijn ook meer oog te hebben voor designtrends. Daarom dat er na Skanderborg een bezoek aan 3daysofdesign volgde, of toch aan de twee delen die gelinkt zijn aan Dynaudio. Eerst door langs te gaan bij een winkelruimte waarin het merk niets verkoopt, maar wel wil tonen hoe audio in een interieur kan passen. De pas aankondigde high-end Opus One-soundbar was in het prachtig aangekleed pand een blikvanger, maar ook The Bookshelf die Dynaudio samen met het Japanse Karimoku ontwierp. Zo ver we te weten is die niet officieel te koop, wat echt spijtig is. Met z’n gebogen behuizing uit Japanse eik oogt het echt knap.

Bladeren door je digitale collectie

Audio Magic Lab was het volgende adres op het lijstje. Dit designbureau werkt aan concepten eerder dan aan concrete producten. Die kunnen misschien wel inspiratie bieden voor de R&D-afdeling bij Dynaudio. Maar het gaat vooral om het verkennen en nieuwe ideeën onderzoeken. Als we kijken naar wat er gepresenteerd werd, kan dat best wel iets boeiend opleveren. Het knapste prototype die we zagen en die veel muziekliefhebbers zou aanspreken, was een interface om door je muziekcollectie te neuzen. Het nadeel van streaming is immers dat het niet tastbaar is. De oplossing, volgens het lab, is een scherm op cd-doosgrootte dat je langs een houten balk aan de muur schuift. Door die beweging, blader je door albumhoezen. Zie je wat je wil, tik je erop en begint muziek te spelen. Er waren nog leuke concepten te zien in het Audio Magic Lab, waaronder een coole kubus-remote en een speaker waarmee je interacteerde door te tikken. Het team van jonge ontwerpers bruiste vooral van de ideeën, en dat is precies waar de audiowereld nood aan heeft.

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