AI in het smart home: Spreken, denken, leren en vooruitzien

Slimme spraakassistenten

Het eerste dat meestal opkomt bij AI in het smart home is het gebruik van spraak gestuurde (virtuele) assistenten. Die herkennen gesproken opdrachten, zelfs persoonlijk, en voeren deze dan ook uit via actuatoren. Voor het jaar 2024 voorspelt men meer dan 8,4 miljard voice assistants. Behalve het herkennen van spraak praten slimme spraakassistenten ook intelligent terug. Daarmee worden zij echt een maatje bij het leven in een smart home-omgeving.

Bekend in deze zijn Alexa, Siri, Google Assistent en Bixby. Behalve bij de uitvoer van opdrachten voor het huishouden, leefomgeving en entertainment zijn zij tevens in gebruik voor het aansturen van beveiligingssystemen. Voice control met AI wordt momenteel gezien als een van de grootste toekomstbestendige ontwikkelingen voor het slimme huis. Ergo, de primaire methode voor het communiceren met smart devices. Insiders spreken zelf van een duidelijk eigen consumentenkanaal. N.B.: De al eerder besproken AI-prompts zijn ook cruciaal doch voor een deel nog in opkomst.

De werking van slimme spraakassistenten is op papier simpel. Een microfoon pikt de spraak op. Via digitale spraak bewerking van het spraaksignaal (DSP) gaat dat naar de spraakherkenning. Vervolgens komt de analyse en herkenning van natuurlijke spraak aan bod. De spraakherkenner raadpleegt databases en lexicons op wat er gezegd of de opgesproken opdracht is. Dan komt het moment van beslissing: Gaat er een bepaalde actie via een actuator in gang gezet worden. Of komt er natuurlijke spraak processing op gang die een antwoord teruggeeft. Uiteraard is de achterliggende techniek een stuk lastiger.

Spraak gestuurde AI evolueert voortdurend verder. Ging het eerst om simpele commando’s, tegenwoordig gaat het om geavanceerdere AI-chatbots. Zij zijn toegerust met het herkennen van emoties en gemoedstoestanden, deep learning en het anticiperen op benodigde vervolgacties. Complexe opdrachten behoren al tot de mogelijkheden en de gebruiker behoeft zelf geen vinger meer uit te steken.

Het per stem aangestuurd gebruikersinterface (Voice User Interface, VUI) duikt op in ovens, koelkasten, vaatwassers, magnetrons, thuisrobots, flatscreens, geluidsapparatuur, ventilatiesystemen en beveiliging.

Een belangrijke constatering is dat AI VUI een uniforme methode is om verschillende apparaten in het slimme huis te laten samenwerken. Daarbij hoort ook een passende standaard of platform, bijvoorbeeld Matter. Tevens maakt spraakbesturing domotica toegankelijk voor mensen met geen technische kennis en lichamelijke of geestelijke beperkingen.