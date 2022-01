Xiaomi onthult nieuwe Redmi Note 11 met flinke accu

Xiaomi heeft zijn nieuwe Redmi Note 11-reeks onthuld. Het gaat om vier toestellen met flinke accu’s (elk 5.000mAh) en een platter design. Het meest luxe toestel is de Redmi Note 11 Pro 5G met zijn 6,67 inch AMOLED-scherm dat kan verversen op 120Hz.

Redmi Note 11 Pro 5G

De Note 11 Pro 5G bevat een Snapdragon 695-processor van Qualcomm. Het toestel is er met 6GB of 8GB werkgeheugen en 64GB of 128GB aan opslaggeheugen. Aan de achterzijde zijn een 108 megapixelcamera aanwezig, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel dieptesensor. Aan de voorkant vind je een selfiecamera van 16 megapixel.

Note 11 Pro

Er komt ook een Note 11 Pro die geen 5G ondersteunt zoals de bovenstaande. Die heeft namelijk een andere processor: de goedkopere MediaTek Helio G96 die alleen op 4G kan. Wel heeft dit toestel een extra dieptesensor aan de achterkant voor professioneler lijkende foto’s.

De Redmi Note 11 Pro 5G-telefoons

Note 11S

Naast de Pro-modellen komt Xiaomi ook met twee gewone Note 11’s. Note 11S heeft een 6,43 inch scherm en ververst op 90 Hz. De processor is een MediaTek Helio G96 en hij heeft 8GB werkgeheugen. De primaire camera is een 108 megapixel-exemplaar.

Note 11

De Note 11 heeft een 6,43 inch scherm en ververst op 90 Hz. De processor is een Snapdragon 680 van Qualcomm en het werkgeheugen is 6 GB. Qua camera’s is de gewone Note 11 voorzien van een 50 megapixelcamera, een 8 megapixel groothoeklens en een macrocamera van 2 megapixel met dieptesensor.

Er zijn nog geen europrijzen voor de smartphones beschikbaar, maar wel dollarprijzen:

Note 11 Pro 5G – vanaf 329 dollar

Note 11 Pro – vanaf 299 dollar

Note 11S – vanaf 249 dollar

Note 11 – vanaf 179 dollar

Het zijn uiteindelijk dus niet dezelfde Redmi Note 11-smartphones die in China zijn geïntroduceerd in 2021, maar dat de nieuwe Note 11 naar het Westen komt is bij dezen wel een feit.