Xiaomi geeft aankomende 11T-serie vier jaar lang updates

Het lijkt een beetje een trend te worden op de Android-markt. Waar Apple de iPhones standaard vijf jaar lang van nieuwe updates voorziet, daar was twee jaar de standaard voor Android-telefoons. En dat is natuurlijk veel te karig. Je smartphone is na twee jaar nog lang niet altijd aan vervanging toe en kan meestal nog wel een tijdje mee, maar zonder de nieuwste beveiligingsupdates je bankzaken doen is geen fijn idee. Samsung doorbrak de twee jaar en geeft inmiddels vier jaar lang updates voor nieuwe Galaxy-toestellen. Oppo geeft inmiddels drie jaar updates. En Xiaomi? De Chinese fabrikant is nu ook op de goede weg en geeft de aankomende 11T-serie drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. De nieuwe toestellen in de 11T-serie worden op 15 september officieel gelanceerd.

Drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates

Xiaomi heeft een speciale blogpost online gezet met het nieuws over het nieuwe updatebeleid voor de Xiaomi 11T-serie. Wat dat betekent voor andere smartphones van de Chinese fabrikant is nog niet bekend, maar er wordt wel gekeken naar een bredere uitrol van het nieuwe updatebeleid. Xiaomi is inmiddels koploper op de wereldwijde smartphonemarkt en als koploper hoor je nou eenmaal het goede voorbeeld te geven. Laten we hopen dat ook andere toestellen van het bedrijf worden voorzien van vier jaar lang updates.