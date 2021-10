Xiaomi 11T en Xiaomi 11T Pro liggen vanaf nu in de winkels

De T-serie van Xiaomi is al jaren een populaire smartphoneserie. Het combineert high-end specificaties in een relatief betaalbaar pakket. Goed, er zijn altijd een paar puntjes waar op bezuinigd is, maar dat de serie een fantastische prijs-kwaliteitsverhouding heeft staat buiten kijf.

De nieuwe Xiaomi 11T-serie weet zich daarnaast te onderscheiden met het 108-megapixel camerasysteem en het razendsnelle 120W HyperCharge laden. De batterij is binnen 17 minuten helemaal opgeladen. Dit geldt dan voor het Pro-model, de reguliere 11T doet er met 67W turbo charging ongeveer 36 minuten over. Het Pro-model is sowieso het high-end model met een Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Het reguliere model draait op een MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Beide toestellen hebben een plat amoled-scherm van 6,67-inch met True Color en een verversingssnelheid van 120Hz. Ook zijn er dual stereo speakers aanwezig. Voor een volledig overzicht van de specificaties kan je de aankondiging nog eens rustig doorlezen.

Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi 11T-serie is vanaf vanmiddag om 15.00 uur te koop op mi.com en in de winkels. Er zijn verschillende configuraties beschikbaar. De reguliere Xiaomi 11T met 8GB/128GB kost 549 euro en met 8 GB/256 GB 599 euro. De Xiaomi 11T Pro met 8 GB/128GB 649 euro en 8GB/256GB kost 699 euro.