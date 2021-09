De nieuwe Xiaomi 11T-serie heeft foto- en videografie hoog in het vaandel staan. De naam ‘Cinemagic’ kwam vaak terug in de presentatie. Het design is aangepakt om vingerafdrukken geen kans te geven en het curved design moet ervoor zorgen dat je het toestel goed vast kunt houden tijdens het fotograferen en filmen. Unieke functies zijn audiozoom, waarbij je tijdens het filmen ook het geluid van veraf kunt opnemen. Beide toestellen hebben een hoofdcamera van 108-megapixel. De tweede camera is een 120 graden ultragroothoeklens van 8 megapixel (f/2.2). De derde camera is een telephoto camera van vijf megapixel met 3-7cm autofocus met een diafragma van f/2.4.

Display en geluid

Beide toestellen hebben een plat amoled-scherm van 6,67-inch met True Color voor een groot kleurbereik. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Corning Gorilla Glass Victus moet het scherm optimaal beschermen. Beide toestellen hebben dual stereo speakers. Ondanks de gelijkenissen zijn er ook enkele verschillen te benoemen.

Xiaomi 11T

De Xiaomi 11T draait op de MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Je kunt kiezen uit verschillende configuraties met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij van 5.000 mAh kun je op het reguliere model opladen met 67W Xiaomi turbo charging. Dat betekent volledig opladen in 36 minuten.

Xiaomi 11T Pro

De Xiaomi 11T Pro draait op de snelle Qualcomm Snapdragon 888. Je kunt kiezen uit verschillende configuraties met 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Dolby Vision en Dolby Atmos worden ook ondersteund op het Pro-model. De speakers op het Pro-model zijn getuned door Harman Kardon. Ook is er een Vapor Chamber om het toestel koel te houden. Dat mag ook wel, want de Xiaomi 11T Pro komt met Xiaomi HyperCharge (120W-laden) voor diegene die razendsnel willen opladen. De Xiaomi 11T Pro beschikt over een batterij van 5.000 mAh. Hoe snel kun je dan opladen? Volgens Xiaomi duurt het 17 minuten om de Xiaomi 11T Pro van 0 tot 100 op te laden. De 120W-lader wordt uiteraard meegeleverd.

De Xiaomi 11T Pro brengt ook meer qua foto’s en video’s. Denk bijvoorbeeld aan Pro Video-mogelijkheden. Hiermee kun je video’s in een 8k-resolutie en in hdr10+ opnemen.

Updates en kleuren

Zoals al eerder werd bekendgemaakt krijgt de Xiaomi 11T-serie drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. Je kunt kiezen uit drie verschillende kleuren, namelijk Meteorite Gray, Moonlight White en Celestial Blue.

Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi 11T en 11T zijn binnenkort beschikbaar.

De Xiaomi 11T met 8 GB + 128 GB gaat 499 euro kosten. De versie met 8 GB + 256 GB kost 549 euro.

De Xiaomi 11T Pro is beschikbaar vanaf 649 euro voor 8 GB + 128 GB. Voor 8 GB + 256 GB betaal je 699 euro. Het topmodel met 12 GB + 256 GB gaat 749 euro kosten.