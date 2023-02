Xiaomi 13-serie gelanceerd: Leica-camera’s en snelle specificaties

De nieuwe smartphoneserie bestaat uit drie verschillende toestellen. Zo is daar de reguliere Xiaomi 13, de goedkopere Xiaomi 13 Lite en de geavanceerde Xiaomi 13 Pro.

Dit is de Xiaomi 13-serie

De reguliere Xiaomi 13 beschikt over een 120Hz FHD+ 6,36-inch Amoled-scherm met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Aan boord vinden we de snelle Snapdragon 8 Gen 2 met 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh en kan 67W bekabeld en 50W draadloos worden opgeladen. Het toestel beschikt over dubbele luidsprekers, wifi 7-mogelijkheden en bluetooth 5.3.

De Xiaomi 13 Pro heeft een 120Hz WQHD+ 6,73-inch Amoled-scherm met een resolutie van 3.200 bij 1.440 pixels. Ook hier vinden we de snelle Snapdragon 8 Gen 2, maar dan met 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij van 4.820 mAh kun je met 120W bekabeld opladen en 50W draadloos. Ook dit toestel heeft dubbele luidsprekers met Dolby Atmos, wifi 7-mogelijkheden en bluetooth 5.3.

De Xiaomi 13 Lite is het goedkoopste toestel van de drie en komt met een 120Hz 6,55-inch FHD+ Amoled-scherm met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels, een Snapdragon 7 Gen 1-processor, 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij van 4.500 mAh kun je niet draadloos opladen, maar alleen bekabeld met maximaal 67W. Het toestel beschikt verder over bluetooth 5.2 en nfc. Overigens kun je in alle toestellen een dubbele simkaart plaatsen. De toestellen draaien op MIUI 14 dat is gebaseerd op Android 13. Je krijgt drie grote Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches voor de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro. De Xiaomi 13 Lite zal wat minder lang worden ondersteund.

Cameramogelijkheden van Leica

Xiaomi is trots op de samenwerking met Leica en dat zien we op verschillende vlakken terug bij dit toestel. Het Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH-camerasysteem op de Xiaomi 13 Pro heeft een brandpuntsafstand van 14 mm tot 75 mm en bestaat uit een 23 mm groothoek hoofdcamera met een ultragrote 1-inch IMX989-sensor, een 75 mm zwevende telelenscamera en een 14 mm ultrabrede hoek camera. In normale bewoordingen gaat het hier om één van de grootste sensors ooit in een smartphone die volgens Xiaomi ieder fijn detail weet vast te leggen. De nieuwe 75 mm-telelens van de smartphone maakt gebruik van een zwevend lensontwerp, geïnspireerd door DSLR-techniek, en heeft een brandpuntbereik van 10 cm tot oneindig. De reguliere Xiaomi 13 heeft een optisch zoombereik van 0,6x tot 3,2x en beschikt ook over een 75 mm telelens.

Je kunt tijdens het fotograferen kiezen voor verschillende fotografische stijlen van Leica zoals Leica Authentic Look en Leica Vibrant Look. Ook zijn er andere Leica-functies, zoals Leica-filters, Leica-watermerk en het klassieke Leica-sluitergeluid. Samen met de Xiaomi Imaging Engine moet de Xiaomi 13-serie uitblinken in foto én video.

Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi 13-serie is vanaf 13 maart verkrijgbaar.

De Xiaomi 13 Pro is verkrijgbaar in twee kleuren: Keramisch Zwart en Keramisch Wit, met opslagvariant 12 GB + 256 GB voor 1.299 euro.

De Xiaomi 13 wordt geleverd in drie kleuren: zwart, wit en flora groen, met de opslagvariant 8 GB + 256 GB voor 999 euro.

De Xiaomi 13 Lite is ook verkrijgbaar in drie kleuren: blauw, roze en zwart, met de opslagvariant 8 GB + 128 GB voor 499 euro.

Xiaomi lanceert ook de nieuwe Xiaomi Buds 4 Pro. De high-end oordopjes met LDAC-technologie kosten 249,99 euro. De Xiaomi Watch S1 Pro, de nieuwste smartwatch van Xiaomi kost 299,99 euro.

