WhatsApp komt snel met twee veelbelovende functies

Het ziet ernaar uit dat WhatsApp op korte termijn twee functies uitbrengt waar gebruikers lang op hebben zitten wachten. WABetaInfo heeft informatie gevonden een de optie waarmee je je chats overzet van Android naar iOS. Dat is momenteel niet mogelijk via officiële wegen; je bent daarom aangewezen op third-party diensten die veelal geld kosten.

De reden dat het tot nu toe nog niet kan, via de dienst zelf, is vanwege de manier waarop zowel Google als Apple omgaan met het beveiligen van je berichten. Daar lijkt de populaire dienst nu dus iets op gevonden te hebben.

Veelbelovende WhatsApp-functies

WABetaInfo publiceert tevens screenshots waarop het transitieproces te zien is. Eerst vraagt WhatsApp om toestemming voordat de gegevens overgezet worden. Daarnaast heb je een Apple-app nodig waarmee je je gegevens officieel overzet. Andersom heb je als Android-gebruiker een Lightning-naar-usb-c-kabel nodig en een telefoon die gloednieuw of onlangs gereset is.

Advertentie

Daarnaast is er bewijs gevonden voor het bestaan van een nieuwe tweestapsverificatiemethode voor de desktopapp en webclient van WhatsApp. Deze functie is nog niet aangekondigd. Maar wanneer het bedrijf de plannen doorzet, dan stel je met gemak een persoonlijke pincode in. Wanneer je dan toegang wil tot je account, dan die je die extra pincode ter verificatie in te vullen. Heb je de code niet, dan is inloggen dus onmogelijk. Daarnaast stuurt de dienst nog een extra code naar je smartphone toe, voor de zekerheid.

Het is nog niet duidelijk wanneer beide functies uitgebracht worden.