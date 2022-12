Trends en verwachtingen op het gebied van smartphones in 2023

Smartphone-trends

Daarnaast zagen we in 2022 ook een andere trend opkomen, namelijk die van duurzaamheid. Daarbij gaat het niet alleen om de updates (immers is een smartphone alleen veilig als hij bij is qua updates, waarvoor je afhankelijk bent van de fabrikant). Het gaat ook om de repareerbaarheid van het toestel. In Nederland hebben we Fairphone, dat al langer begrijpt dat een telefoon makkelijker repareerbaar moet zijn, zodat je makkelijker een nieuw scherm erop zet of een nieuwe accu erin zet, in plaats van een nieuw toestel te kopen. Zo zien we steeds meer leveranciers die met een website als iFixit in zee gaan om daar de officiële onderdelen aan te bieden, inclusief uitleg hoe je toestel er op de juiste wijze van te voorzien.

De verwachting is dat deze trends doorzetten in 2023. Met een economie in zwaar weer zullen bovendien nog meer mensen kiezen voor midrange-toestellen, in plaats van steevast het nieuwe, dure model te kopen. Dit zagen we al in 2022, wat niet alleen te maken heeft met financiën maar ook met het uitblijven van grote vernieuwingen op smartphonegebied. Er is natuurlijk zoiets als vormfactor: uitvouwbare telefoons blijven iets waar telefoonliefhebbers naar kijken, maar het gros van de mensen zal deze, mede door hun relatief hoge prijs, vooralsnog links laten liggen.

In het verlengde van die duurzaamheid moeten we ook het updatebeleid bespreken. Fabrikanten van Android-toestellen benaderen steeds vaker het updatebeleid van Apple, door ook vijf jaar updates te bieden voor een nieuw toestel. Het gaat dan wel met name om de high-end toestellen die vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates krijgen. Zo blijft je telefoon jaren lang veilig en hoef je minder snel een nieuw toestel te kopen.