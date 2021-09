De Fairphone 4 is een modulaire smartphone met 5g-ondersteuning die volgens het bedrijf duurzaam, herstelbaar en maatschappelijk verantwoord is. De Fairphone 4 moet hiermee de duurzame keuze zijn voor klanten die geen compromissen willen sluiten op het gebied van de nieuwste technologie. Het is de opvolger van de Fairphone 3 uit 2019.

Fairphone geeft maar liefst vijf jaar garantie op het nieuwe toestel. Zo wil het bedrijf mensen aanmoedigen om hun telefoon langer te gebruiken. Het toestel krijgt daarnaast softwareondersteuning tot eind 2025 met Android 12 en Android 13, maar het streefdoel is om het toestel te blijven ondersteunen tot eind 2027 met Android 14 en Android 15.

De Fairphone 4 is de eerste smartphone die geen elektronisch afval creëert. Op de website vind je informatie over de duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid en de projecten waar Fairphone bij betrokken is. Van eerlijke werkomstandigheden tot het beschermen van het milieu.

Specificaties Fairphone 4

De Fairphone 4 draait op een Qualcomm chipset met 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Het display is een Full HD+-display van 6,3-inch met Pixelworks-technologie. Corning Gorilla Glass 5 zorgt voor de duurzaamheid en schok- en krasbestendigheid. Aan boord vinden we een batterij van 3.905 mAh. Uniek in deze tijd is dat de batterij vervangbaar is. Je kunt de batterij opladen met 20W. Zo is de batterij binnen 30 minuten voor 50 procent opgeladen. Achterop het toestel vinden we een vingeafdruksensor.

In totaal vinden we drie camera’s op het toestel. Achterop vinden we een hoofdcamera en ultragroothoekcamera van beide 48 megapixel. Voorop vinden we een selfiecamera van 25 megapixel. Autofocus en beeldstabilisatie is aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De Fairphone 4 kan vanaf vandaag vooruitbesteld worden op de website van Fairphone en van een aantal partners. Vanaf 25 oktober is het toestel op de markt verkrijgbaar voor 579 euro (6GB+128GB) en 649 euro (8GB+256GB).