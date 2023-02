TCL kondigt TCL 40-serie smartphones en nieuwe tablets aan

TCL voegt de TCL 403 toe aan de reeds aangekondigde TCL 40SE, TCL 408 en de TCL 405. Deze 4G smartphones bieden premium functies tegen toegankelijke prijzen. De TCL 405 geeft een entertainment ervaring dankzij het grote scherm, de dual-speakers en de verbeterde prestaties. De TCL 403 biedt de beste fundamentele functies voor een lage prijs. Beide apparaten draaien op Android 12 GO Edition.

De TCL 40SE beschikt over nieuwe NXTURBO beeldschermverbeterende software, die de GPU-prestaties met 30% verbetert en tegelijkertijd het stroomverbruik met 17% vermindert. Dankzij TCL NXTURBO streamt de TCL 40SE zonder vertraging en gaat de batterij dus langer mee. De verbeterde grafische algoritmen maken scrollen soepeler, en voor wie op zoek is naar gaming power, zorgt TCL NXTURBO voor schermvullend beeld en een realistische in-game ervaring. TCL NXTURBO is ook geschikt voor live streaming en het afspelen van online video’s en verbetert de rendering efficiëntie van een apparaat met wel 50%. TCL NXTURBO wordt vanaf maart 2023 ingezet op de TCL 40 SE.

TCL NXTPAPER 2.0 biedt nog scherpere, nog opvallendere schermen en beschermt tegelijkertijd de gezondheid van de ogen. Op de nieuwe TCL NXTPAPER tablets levert TCL NXTPAPER 2.0 150% meer helderheid in vergelijking met de oorspronkelijke technologie, tot 500 nits. Bovendien overtreft TCL NXTPAPER 2.0 de TÜV-gecertificeerde niveaus van blauwlichtreductie dankzij filtering op hardware niveau, waardoor de gezondheid van de ogen op de eerste plaats komt en er geen vergeling van het scherm is. Tevens past de automatische lichtsensor van de TCL NXTPAPER 2.0 de kleurtemperatuur aan op basis van omgeving en tijd.

Dankzij NXTPAPER 2.0 levert het opvallende 11-inch 2K-scherm van de TCL NXTPAPER 11 een premium beeld, waarbij AI Visual Boost de kleuren helderder en realistischer maakt. Voer videogesprekken met de 8MP groothoekcamera aan de voorkant en hoor duidelijk met quad speakers en dubbele microfoons. TCL’s UI maakt multi-tasking gemakkelijk – gebruik Split Screen of de Floating Window functie om dat dubbele scherm gevoel te krijgen in een tablet pakket. De nano-chemische schermcoating en de T-pen stylus met lage latentie en 4096-niveau drukgevoeligheid bieden een realistisch en soepel gevoel als papier en pen bij het maken van aantekeningen of tekenen. In combinatie met de leesmodus van de TCL NXTPAPER die het grijswaardeneffect van een papieren boek nabootst, is de TCL NXTPAPER 11 perfect voor zowel traditionalisten als tech-enthousiastelingen. De TCL NXTPAPER 11 heeft een 8000 mAh batterij en kan omgekeerd laden.

De TCL TAB 11 is een entertainmenttablet met een 11-inch 2K TCL NXTVISION scherm en vier luidsprekers. Verder is de tablet voorzien van 4GB aan werkgeheugen, 64GB aan opslaggeheugen, een 8000mAh accu en wordt deze geleverd met de low-latency T-pen stylus met 4.096 gevoeligheidsniveaus. Met een gewicht van 462 gram past het ontwerp van 6,9 mm van de TCL TAB 11 in bijna elke tas. De TCL TAB 11 is beschikbaar in Wi-Fi en LTE-versies

Prijzen

TCL 40 SE: circa €169

TCL 408: circa €139

TCL 405: circa €119

TCL 403: 99 euro

TCL NXTPAPER 11: circa €249