Heel veel weten we nog niet over de OnePlus 15. Het bedrijf heeft alleen nog maar onthuld dat het toestel draait op de in september gepresenteerde Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5-cpu. Over een prijs en releasedatum weten we nog niets en ook overige specificaties laten nog op zich wachten.

OnePlus 15 met Detailmax-engine

Wat we al wel weten is dat de smartphone straks werkt met de zogenaamde Detailmax-engine. Dit is een zelfgemaakte image engine, “ontworpen met geavanceerde algoritmen en krachtige processors om beelden vast te leggen die adembenemend helder en levensecht aanvoelen”, laat het merk weten in een persbericht.

We zullen nog een aantal weken moeten wachten voordat OnePlus meer over de OnePlus 15 bekendmaakt. De voorganger van dit toestel, de OnePlus 13, werd in januari officieel aangekondigd voor de Nederlandse markt. De verwachting luidt dan ook dat we in december meer over dit apparaat te horen krijgen, mocht de maker zich aan een vast releaseschema houden.

Oplettende lezers hebben het misschien al gezien: we zijn gegaan van OnePlus 13 naar versie 15. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat het getal vier een ongeluksgetal is binnen de Chinese cultuur. Om diezelfde reden hebben we destijds ook geen OnePlus 4 gehad, om maar een voorbeeld te geven. Geen nood aan de man dus: je hebt geen release overgeslagen en je mist ook niet ineens een jaar.