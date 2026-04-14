Unison Research Show bij A Tube High Fidelity op 25 april

U bent uitgenodigd!

Over 2 weken, op zaterdag 25 april van 10:00-17:00, geeft

A Tube High Fidelity al voor de tweede keer dit jaar een mooie show. Ditmaal met de nieuwe voor en eind-versterker combinatie van Unison Research.

De Unico Pre v2 (voorversterker) en Unico DM v2 (eindversterker) is een prachtige combinatieset die wij de hele dag zullen laten draaien op een gepaste high-end speakerset in onze topruimte. En uiteraard zullen we in al onze andere ruimtes ook andere producten van Unison Research laten draaien.

Overigens zullen wij draaien met 1 voorversterker en 2 eindversterkers uit deze set die mono geschakeld zullen zijn voor nog meer controle en power!

We zien u (een +1 is altijd welkom) graag op 25 april!

Over de apparatuur

Italiaanse schoonheid en muzikaliteit

Een nieuw vlaggenschip voor en eindversterker van de Unison Research Unico serie, handgemaakt in Italië. De DM v2 eindtrap en Pre v2 voorversterker, los te verkrijgen, maar vooral als set uitermate fraai op elkaar afgestemd.

Op kwaliteit is niet bezuinigd met deze nieuwe set. Het frontpaneel is vervaardigd uit een massief blok van 15mm dik aluminium en draagt het houten inlay van het historische Unison Research logo.

De eindversterker maakt gebruik van een dual mono architectuur waarbij beiden kanalen een eigen transformator hebben. Daarnaast bestaat de eindversterker uit meerdere trappen. De eerste trap is een klasse A buizenversterker met ECC82. De tweede trap is een neutrale solid-state om het signaal op de eindtrap af te stellen. De derde trap is een innovatieve complementaire push-pull configuratie met drie parallelle paren MOSFET’’s om veel power aan de versterker te geven.

De voorversterker is volledig gebalanceerd en een hybride klasse A. Daarnaast is de voorversterker van nagenoeg alle gewenst ingangen voorzien, namelijk een ingebouwde DAC voor digitale aansluitingen maar ook een MM/MC phono trap.