Samsung is het meest populaire smartphonemerk in Nederland

Samsung is marktleider op smartphonegebied in Nederland. Uit onderzoek van Telecompaper onder 17.000 respondenten blijkt dat 43 procent van alle Nederlandse smartphonebezitters over een smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant beschikt. Apple staat op de tweede plek met een marktaandeel van 36 procent.

Het onderzoek keek ook naar de populairste smartphoneserie. Van de bezitters van een smartphone van Samsung blijkt 36 procent te beschikken over een toestel uit de Galaxy S-serie. Leuk detail: de Galaxy S10 zit het vaakst in de broekzak van de Nederlander en is het populairste toestel. Overigens blijkt 12 procent van alle Samsung-smartphonebezitters over een Galaxy S-toestel ouder dan vier jaar te beschikken. Dat brengt natuurlijk risico’s met zich mee, want deze toestellen krijgen geen updates meer. En je bankzaken doen op een kwetsbaar toestel is absoluut niet aan te raden. Nieuwe smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant krijgen overigens vijf jaar beveiligingsupdates. Een andere populaire smartphoneserie is de Galaxy A-serie, waar één of de vijf Samsung-bezitters gebruik van maakt.

Samsung-bezit blijft gelijk

Volgens het onderzoek is het percentage Samsung-smartphonebezitters sinds 2018 nauwelijks veranderd. Dit lag ook toen al op 43 procent. Apple laat wel een stijging zien van 30 procent in 2018 tot 36 procent in het eerste kwartaal van 2022. In het eerste kwartaal beschikt 8 procent van de Apple-bezitters over de nieuwste iPhone 13-serie.