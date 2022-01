‘Samsung Galaxy S22 verschijnt vroeg in februari’

De Samsung Galaxy S22 komt eraan. De Koreaanse nieuwswebsite DDaily meldt dat Samsung de lanceringsdatum vastgezet heeft op 8 februari. Het is nog niet duidelijk of dit alleen voor Zuid-Korea of voor heel de wereld geldt. Het bedrijf zou dit nieuws bevestigd hebben tegenover de publicatie. Ook is er de bevestiging dat het aanstaande Galaxy Unpacked-evenement geheel digitaal plaatsvindt.

Samsung Galaxy S22 komt eraan

Naar verluidt verstuurt de Zuid-Koreaanse fabrikant de uitnodigingen voor dit evenement op een later moment in januari. Zodra de leden van de pers een uitnodiging ontvangen, dan weten we zeker wanneer het evenement plaatsvindt.

Het is vooralsnog niet duidelijk of Samsung ook zorgt voor een hands-on-moment; een moment waarop journalisten de toestellen voor het eerst kunnen uitproberen. Echter, vlak na de onthulling van de Samsung Galaxy S22 vindt MWC 2022 plaats. Die beurs staat – vooralsnog – gepland voor 28 februari tot en met 3 maart in Barcelona. Wellicht maakt de pers daar dan kennis met de nieuwe lijn.

Advertentie

Verder lijkt het erop dat de pre-orders live gaan vanaf 9 februari, voor alle versies van de nieuwe serie. Daarnaast gaan de toestellen mogelijk 24 februari in de verkoop. Daarnaast wordt er ook nog gesproken over de Samsung Galaxy Tab S8-serie. Dit is een tabletlijn, waarvan er eveneens drie modellen moeten verschijnen. De lijn lanceert waarschijnlijk samen met de nieuwe smartphoneserie.