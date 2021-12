Review: Fitbit Sense – lifestyle smartwatch

Gebruik als fitnesshorloge

Als fitnesshorloge is de Fitbit Sense een stuk uitgebreider en ook aardig vernieuwend. Met name door in de gaten te houden hoe het staat met je gezondheid. In de basis toont de Sense hoeveel stappen je gezet hebt, hoeveel afstand je afgelegd hebt, hoeveel calorieën je (bij benadering) verbrandt hebt en hoeveel trappen je gelopen hebt. Daar wordt aan toegevoegd wat je hartslag is (in rust, bij inspanning en in slaap), hoe het met je SP02 (zuurstofgehalte bloed) staat, hoe gestresst je bent en wat je elektrodermale activiteit (stress score) is. Let wel dat veel geavanceerde rapporten, extra tips, video’s en schema’s die je kunt volgen een abonnement op Fitbit Premium vereisen. Dit kost 9 euro per maand. Echter, ook zonder abonnement krijg je veel data over je gezondheid te zien.

Aangezien de Sense volgestopt zit met sensoren lichten we er een paar uit. Allereerst de EDA-sensor die de elektrodermale activiteit meer. Deze sensor meet dus de elektrische geleiding van de huid en analyseert dit om te zien hoe je lichaam reageert op stress. De meting is ook wat apart. Je moet namelijk twee minuten lang je hand over de wijzerplaat leggen terwijl je ook de metalen rand aanraakt. Blijf vervolgens stilzitten totdat het horloge trilt. Vervolgens geef je aan hoe je jezelf voelt en krijg je een resultaat te zien. Zo zie je het aantal EDA-responsen te zien en wordt je hartslag en hartslagvariabiliteit getoond. Waarschijnlijk is er pas opvallend resultaat te zien als je echt in de stress zit want tot op heden is er bij mij niets waargenomen dat alarmerend was.

Ook interessant is de temperatuursensor, en dan wel voor de huid. Deze meet de huidtemperatuur terwijl je slaapt. De volgende dag zie je dan of je temperatuur in de nacht gedaald of gestegen is. Is deze gestegen? Dan zegt dat mogelijk dat er een griepje aan zit te komen. Voor vrouwen zou dit ook handig zijn om het moment van de cyclus te bepalen. Een andere sensor die interessant is, is de SpO2-sensor. Hiermee wordt het zuurstofgehalte (percentage) van je bloed gemeten. Het is niet mogelijk om handmatig een SpO₂-meting uit te voeren; registratie van het bloedzuurstofgehalte gebeurt alleen tijdens slaap en bovendien alleen nadat je de SpO₂-app uit Fitbits appstore geïnstalleerd hebt.

Tot slot is er de mogelijkheid om een ECG (hartfilmpje) te maken door je vingers op de metalen rand te leggen. Het horloge vertelt je vervolgens alleen of er iets opvallends is waargenomen, maar een daadwerkelijk hartfilmpje krijg je niet te zien. Ga je naar de Fitbit-app dan kun je wel een pdf-downloaden met het hartfilmpje.

Maar hoe nauwkeurig zijn al die sensoren? We kunnen geen vergelijkende test met tien smartwatches doen maar als we kijken naar de Garmin die we dagelijks dragen en ik hoe ik mezelf daadwerkelijk voel dan komen de resultaten aardig overeen. De hartslagmeting verschilt het meest, met name bij activiteiten die inspanning vergen. Dan duurt het even voordat de Sense de juiste hartslag gevonden heeft. Maar, de rest sluit aan bij het gevoel en vergelijkbare metingen. Ook onder de indruk ben ik van de slaapanalyse van de Fitbit Sense. Slaap wordt zeer nauwkeurig geregistreerd, veel beter dan op de Garmin. Zo wordt stil in bed op je telefoon spelen of een boek lezen niet als slaap gezien. Dat betekent minder uren slaap volgens Fitbit, maar dit ligt wel veel dichter bij de realiteit.