Poco wil als merk echt de jonge tech-liefhebbers aanspreken. Dat wil men dit keer doen met twee ‘all-in fun’ smartphones. De Poco M5 voor gamers en de Poco M5s voor entertainment-liefhebbers.

Poco M5

De Poco M5 heeft een MediaTek Helio G99-chipset aan boord met 4 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen. Andere variaties zijn er wel, maar lijken hier niet op de markt te komen. Het toestel heeft een 6,58-inch Full HD+ Display van 90Hz. De camera’s bestaan uit een 50 megapixel hoofdcamera, twee megapixel dieptesensor en een twee megapixel macrocamera. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en ondersteunt 18W-snelladen.

Poco M5s

De Poco M5s is net een stapje hoger dan de reguliere M5. Gedeeltelijk dan, want dit toestel heeft een amoled-scherm van 6,43-inch met een Full HD-resolutie. De chipset is een MediaTek Helio G95 en lijkt een stapje terug te zijn ten opzichte van de M5. De camera’s lijken wel een stapje beter met een 64 megapixel hoofdcamera en acht megapixel ultragroothoekcamera. Twee dieptesensoren berekenen de diepte. De selfiecamera is een dertien megapixel camera. De batterij heeft ook een capaciteit van 5.000 mAh.

Prijs en beschikbaarheid

De Poco M5 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen en geel. De basisversie met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen kost 189,90 euro. De versie met 128 GB opslaggeheugen gaat 209,90 kosten. Tijdens de early bird sale van 12 tot en met 17 september is de prijs respectievelijk 169,90 euro en 189 euro.

De Poco M5s is verkrijgbaar in de kleuren grijs, wit en blauw. Kies uit 4 GB werkgeheugen met 64 GB opslaggeheugen voor 229,90 euro. De versie met 128 GB gaat 249,90 euro kosten. Tijdens de early bird van 12 tot en met 17 september is de prijs respectievelijk 199,90 euro en 219 euro.

De smartphones zijn verkrijgbaar op de website van Poco.