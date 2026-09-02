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POCO F9 Ultra en F9 Pro combineren krachtige hardware met gamingfeatures

02 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
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F9 serie brengt krachtige gamingprestaties, 185Hz-schermen, 200MP-camera’s, grote accu’s en Bose-audio.

POCO F9 Pro Poco POCO F9 Ultra

POCO introduceert de nieuwe F9 Series, bestaande uit de F9 Ultra en F9 Pro. Beide smartphones zijn ontwikkeld voor gebruikers die hoge prestaties, gaming en multimedia belangrijk vinden. Voor de audio-ervaring werkt POCO samen met Bose. De F9 Ultra is het krachtigste model en wordt aangedreven door Qualcomm’s Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform. Volgens POCO behaalt het toestel daarmee een AnTuTu-score van 4.165.108. Dankzij de VisionBoost D8-chip kunnen beide smartphones tijdens het gamen tot 185 fps leveren. De WildBoost Engine, hoge touchsampling en het 3D IceLoop-koelsysteem moeten zorgen voor vloeiende prestaties, snelle reacties en een gecontroleerde temperatuur. De F9 Ultra heeft een 6,9-inch 185Hz HyperRGB AMOLED-scherm. De F9 Pro beschikt over een compacter 6,59-inch scherm. Beide modellen halen een piekhelderheid van 4.500 nits en zijn voorzien van Xiaomi Vision Care. Ook fotografie krijgt veel aandacht. Beide smartphones beschikken over een 200MP hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 32MP selfiecamera. De Ultra voegt daar een 5x periscoopcamera aan toe.

Specificaties

  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 (F9 Ultra)
  • Tot 185 fps gaming
  • 6,9-inch AMOLED 185Hz (Ultra), 6,59-inch AMOLED (Pro)
  • 200MP hoofdcamera met OIS
  • 5x periscoopcamera (Ultra)
  • 8.050 mAh batterij (Ultra), 6.330 mAh batterij (Pro)
  • 100W bedraad laden en 50W draadloos (Ultra)
  • Bose-audio
  • Tot 16GB RAM en 1TB opslag

Prijzen en beschikbaarheid

De POCO F9 Ultra is verkrijgbaar vanaf €1.099,90. De F9 Pro begint bij €899,90.

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