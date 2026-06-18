Evenement

Hoofdtelefoonevent bij Alpha high end GENT

18 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Ontdek de topmodellen van Meze Audio en HIFIMAN

hoofdtelefoon

Na het eerste event op 6 juni is het nu tijd voor het tweede event. Op zaterdag 27 juni staat alles bij Alpha high end Gent in het teken van hoogwaardige hoofdtelefoonweergave. In samenwerking met hoofdtelefoonspecialist Michael Wongso organiseren wij een uitgebreide luisterdag rond de nieuwste en meest geliefde modellen van Meze Audio en HIFIMAN. Steeds meer muziekliefhebbers ontdekken dat een hoogwaardige hoofdtelefoon een bijzonder directe en persoonlijke luisterervaring biedt. Tijdens dit event krijgen bezoekers de kans om verschillende open en gesloten hoofdtelefoons uitgebreid te vergelijken in optimale omstandigheden en met deskundige begeleiding. Michael Wongso zal gedurende de dag aanwezig zijn om bezoekers wegwijs te maken in de wereld van high-end hoofdtelefoons, hoofdtelefoonversterkers en streamingoplossingen. Zowel ervaren audiofielen als geïnteresseerde muziekliefhebbers die hun eerste stappen willen zetten in betere hoofdtelefoonaudio zijn van harte welkom. Tijdens de demonstraties zullen diverse modellen van Meze Audio en HIFIMAN beluisterd kunnen worden, waaronder enkele van de meest besproken referentiehoofdtelefoons van dit moment. Bezoekers krijgen de gelegenheid om verschillende klankkarakters, technologieën en combinaties met versterkers en bronnen te ervaren. Zoals steeds staat persoonlijk advies centraal. Het doel van deze luisterdag is niet alleen het demonstreren van producten, maar vooral het helpen van bezoekers bij het vinden van een hoofdtelefoon die perfect aansluit bij hun muzikale voorkeuren en luistergewoonten.

Praktische informatie

Wanneer: zaterdag 27 juni.
Waar: Alpha high end, Kortrijksesteenweg 123 in Sint-Martens-Latem.
Tijd: 11-17 uur.
Toegang: gratis, vrij in en uit.

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