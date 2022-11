Oppo lanceert betaalbare Oppo A17 voor 179 euro

De Oppo A17 is uitgerust met een 6,56-inch HD+-scherm met een resolutie van 1.612 bij 720 pixels. Aan boord vinden we de MediaTek Helio G35 met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een grote batterij van 5.000 mAh en kun je met 10W weer opladen. De batterij heeft hiermee voldoende capaciteit om 20 uur achter elkaar YouTube-video’s te bekijken. Ontgrendelen kan met de vingerafdruksensor aan de zijkant van het toestel. Ook ontgrendelen met je gezicht is mogelijk.

Het toestel heeft een camera van 50 megapixel aan de achterzijde (f/1.8) en een extra vga-camera. Voorop vinden we een selfiecamera van vijf megapixel (f/2.2). Oppo benadrukt dat je met de camera ook heldere selfies in slecht verlichte omgevingen kunt maken. De smartphone draait op ColorOS 12.1 dat is gebaseerd op Android 12.

De nieuwe smartphone van Oppo heeft een dun retro-ontwerp met afgevlakte randen. Dit moet volgens de Chinese fabrikant zorgen voor een slank en premium uiterlijk. Een speciale composietverwerkingstechniek is gebruikt waardoor de smartphone oogt en voelt als echt leer. Het toestel weegt 189 gram en heeft een dikte van 8,29 millimeter. De Oppo A17 is verkrijgbaar in de kleuren Lake Blue en Midnight Black.

Oppo A17 – Prijs en beschikbaarheid

De Oppo A17 is per direct beschikbaar in de kleuren Lake Blue en Midnight Black voor 179 euro.

