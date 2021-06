OnePlus gaat samen met Oppo, blijft wel onafhankelijk

Groot nieuws uit de smartphonewereld: het Chinese OnePlus gaat samen met het Chinese Oppo. Hierbij zal OnePlus volledig integreren met Oppo, maar tegelijkertijd is al bekend dat OnePlus wel onafhankelijk blijft opereren.

Het nieuws verschijnt een klein half jaar nadat de twee smartphonemakers hun research & developmentteams hebben samengevoegd. Helemaal uit de lucht valt het nieuws dus niet, maar het is alsnog spannend wat de toekomst brengt. De twee merken zullen meer teams en mogelijkheden delen, wat op zich niet nieuw is. In het verleden deelden OnePlus en Oppo vaker inventaris en kennis. Op dit moment beweert OnePlus onafhankelijk te blijven.

OnePlus en Oppo

OnePlus schrijft erover: “Hierdoor hebben we meer mogelijkheden tot onze beschikking om betere producten voor je te maken. Het is hiermee ook efficiënter om bijvoorbeeld stabiele software-updates naar toestellen te sturen.” Dat laatste is zeer positief, want OnePlus staat erom bekend wel eens wat fouten te hebben in zijn updates. Hierdoor updaten veel OnePlus-smartphone-eigenaren de telefoon meestal niet meteen zodra de update uit is.

Het is voor het personeel van beide merken ongetwijfeld spannend om teams te zien worden samengevoegd. Echter kan de merger ook iets betekenen voor consumenten. Zo zou het kunnen dat OnePlus, dat toch met zijn Nord-toestellen al meer naar budgettelefoons neigt, zijn telefoons goedkoper gaat maken. De Nord N100 bijvoorbeeld is een exacte kopie van Oppo A53: hij had alleen een ander merk erop. De verwachting is dat OnePlus Nord 2 uiteindelijk een Oppo Realme X9 Pro is.

Huawei en Honor

Het lijkt erop dat OnePlus en Oppo de nieuwe Huawei en Honor worden. Daar is ook wel ruimte voor, want Huawei heeft Honor een half jaar geleden verkocht. Sowieso is Huawei in zwaar weer terechtgekomen door de maatregelen van de Verenigde Staten, die Amerikaanse bedrijven verbood zaken te doen met het zeer populaire Huawei. Of Oppo en OnePlus ook een sterk duo zijn, dat moet de komende tijd bewijzen. Net als of OnePlus wel echt apart blijft bestaan.