OnePlus bevestigt populaire Androidapps te beperken op 9 en 9 Pro

Eerder deze week kwam in het nieuws dat OnePlus op de achtergrond populaire Androidapps zou beperken. De Chinese fabrikant heeft de software op zijn toestellen, de 9 en de 9 Pro, zo ingesteld dat die geen volledige toegang tot de Qualcomm Snapdragon 888-processor hebben. De apps in kwestie – 300 van de meest populaire apps op Android en de eigen applicaties – worden gedowngen van de langzamere kernen gebruik te maken.

Dat bleek toen uit extern onderzoek. De fabrikant kwam toen niet meteen met een reactie, maar heeft die inmiddels wel gegeven. Daarom was het niet meteen duidelijk waarom OnePlus voorkwam dat apps zich op hun best konden gedragen op het systeem. Een reden zou kunnen zijn dat het bedrijf meer energie uit de accu zou willen persen, door bepaalde apps om te leiden via de langzamere en energiezuinigere kernen.

Nu is er inmiddels een statement de wereld in geholpen, die afgegeven is aan verschillende websites die schrijven over smartphones en technologie.

Our top priority is always delivering a great user experience with our products, based in part on acting quickly on important user feedback. Following the launch of the OnePlus 9 and 9 Pro in March, some users told us about some areas where we could improve the devices’ battery life and heat management. As a result of this feedback, our R&D team has been working over the past few months to optimize the devices’ performance when using many of the most popular apps, including Chrome, by matching the app’s processor requirements with the most appropriate power. This has helped to provide a smooth experience while reducing power consumption. While this may impact the devices’ performance in some benchmarking apps, our focus as always is to do what we can to improve the performance of the device for our users.