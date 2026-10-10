Review: PSB iQ2 – Kleurrijke kleintjes veroveren de woonkamer

Zelfs in het laag talentrijk

Ultiem laag mag je niet verwachten van kleine boekenplankspeakers, dat klopt. PSB heeft echter wel het talent om je te verrassen met een vol geluid. Dat bleek al toen ik destijds de Alpha iQ testte, en de iQ2 stelt op dat vlak ook niet teleur. Je krijgt de baslijn die een iconisch nummer als Mr. Brightside van The Killers of Blue Swede’s Hooked On A Feeling voortstuwt dan ook echt opgediend. Ze bieden bovendien een fraaie directheid die voor leuk luisteren zorgt, waardoor Sam T. Herrings stem op The Painter van Future Islands ijzersterk in de ruimte verscheen. En dat is dan weer een enorm voordeel van het werken met twee speakers: de muziek komt helemaal los van de luidsprekers, met instrumenten die door de PSB’s mooi over de hele soundstage worden geplaatst.

Je zou ook niet van kleintjes zoals deze verwachten dat ze zoveel helderheid bieden over het volledige frequentiegebied. Neem bijvoorbeeld de gitaartracks van Chelsea Wolfe op The Dark. Die klonken niet alleen indrukwekkend massief, maar bezaten tegelijk een knisperend detail, wat prachtig tot uiting kwam bij de epische, open akkoorden in Death Is Not The End. Op dit album lieten de PSB-speakers zonder twijfel horen dat ze flink boven hun gewichtsklasse boksen. Dat de iQ2’s de cover van A Forest door de Franse nordic-darkfolkgroep SKÁLD zo heftig wisten neer te zetten, was hierna minder een verrassing. Toch was het een mooie presentatie, met slechts héél af en toe de indruk dat de PSB’s tegen hun limieten aanliepen qua laag. Wat helpt om je daarvan af te leiden, is dat de elektronica heel goed de woofers aanstuurt, waardoor de heftige percussie met een perfecte timing wordt aangeleverd.

Niet enkel is Ted Lasso gewoonweg allerbeste feelgood-kijkvoer, de reeks creëert een leuke sfeer door slimme dialogen te mengen met een geslaagde muzieklijst, zoals Strange van Celeste om een emotioneel kantelpunt in het eerste seizoen krachtig te illustreren. Iets wat de iQ2’s helemaal de kans gaf om hun talenten te demonstreren. Hoewel het spijtig blijft dat BluOS (alsnog) geen toegewijde tv-audiofuncties biedt, zoals een stemverbeteraar, werden de dialogen uit de doos heel verstaanbaar gebracht. Het is een aanrader om de speakers netjes symmetrisch rond het scherm te plaatsen, dan hoor je die stemmen alsof ze écht uit de tv komen. En niet om opnieuw de ‘wow, deze kleintjes verrassen’-kaart te trekken, maar gegeven hun grootte was de geluidsbubbel die ze tijdens het tv-kijken creëerden verbazend groot. Dat het geluidsbeeld bovendien detailrijk is, waardoor je de kleinere geluidseffecten die sfeer scheppen goed meekrijgt? Dat is zeker ook een troef van de meer hifi-centrische tuning van deze speakers. Wellicht is dat waarmee de iQ2’s zich écht onderscheiden van de meeste soundbars, naast de natuurlijke soundstage die je krijgt uit twee losse speakers. Wat je niet krijgt, is een échte omhulling. De iQ2’s bieden geen pad naar volledig surround, zoals je bijvoorbeeld wél hebt met de PowerNode van Bluesound, die je zelfs met een 5.1-opstelling kunt gebruiken. Daar hangt echter wel een prijskaartje aan vast dat een stuk hoger ligt.