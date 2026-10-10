Review: PSB iQ2 – Kleurrijke kleintjes veroveren de woonkamer

Heel wat mensen dromen van draadloze speakers die hoogwaardig klinken. Met de iQ2 toont PSB dat ze een basiswaarheid snappen: muziek echt goed weergeven vereist twee aparte speakers. Echte stereo dus, maar wel met het gebruiksgemak van BluOS. En hoe zit het weer met die kleurtjes?
Het uitstekende BluOS-platform kom je in heel diverse apparaten tegen, van draadloze speakers van Bluesound tot high-end spullen uit NAD’s Master Series. Wat er echter lang ontbrak, was een toegankelijk stereosysteem dat uitsluitend bestond uit twee speakers. Stereo zonder kabels? Dat was zoeken. Dat zwarte gat in het ruime BluOS-universum werd een paar jaar geleden gevuld door de Alpha iQ van PSB. Een speakersysteem dat goed klonk én dat terloops aantoonde dat er een markt bestond voor oranje weergevers. Jawel, en voor gele of blauwe – de felle kleuropties waren toen heel opvallend. Inmiddels hebben sommige fabrikanten dat stiekem gekopieerd – zei er iemand Cambridge? – want die levendige kleurtjes bleken voor aardig wat mensen toch de doorslag te geven.
De iQ2 die we hier bekijken, kun je zien als het vervolg op dat succesverhaal. Het blijft dus een echt stereosysteem bestaande uit twee heel compacte luidsprekers die draadloos met elkaar en met het wifi-netwerk verbinden. Z’n veelzijdigheid is hij ook niet kwijt. Naast de vele streamingopties, is de iQ2 onder meer voorzien van een HDMI-ARC-aansluiting en een toegewijde ingang voor een platenspeler. Het is dus echt wel een volledig muzieksysteem, met als enige kabels de stroomdraad die bij elke iQ2-luidspreker hoort. Hiervoor betaal je 1.299 euro, een redelijk bedrag voor wat je krijgt. Er is trouwens ook een 300 euro goedkopere iQ1, met als voornaamste verschillen dat er een kabel loopt tussen de twee speakers en dat je maar twee kleuropties hebt met een minder luxere afwerking.
Wat
Draadloos stereosysteem met twee actieve speakers
Drivers
4 inch woofer, 0,75 inch aluminium dometweeter (per speaker)
De vorm van de iQ2 is vrij klassiek, het is een kleine kubus. Onopvallend dan? Niet helemaal, want door een groot aantal kleuropties worden deze PSB-speakers toch echte, stijlvolle blikvangers. Al hangt het wel wat af van welke van de zeven kleuren je kiest. Op een mooie rode versie na, die perfect in de trofeekast van de Rode Duivels zou thuishoren, is het aanbod wel minder exuberant dan bij de Alpha iQ. Dat heeft met de keuze voor een matte verf te maken, waardoor de toestellen in pakweg Granite Grey of Boreal Green wat mij betreft juist meer klasse krijgen. En – ook niet onbelangrijk – vingerafdrukken en stofdeeltjes zijn minder zichtbaar. Over een paar maanden komt er trouwens nog een Premium Walnut Veneer-editie bij. Die zal iets meer kosten, maar de afwerking met een echt houtfineer waarbij de nerven verticaal lopen, oogt luxer. Een klein detail dat je niet merkt in de zetel, is hoe de voorkant ‘zweeft’ voor de rest van de kast. Benader je de toestellen langs de zijkant, dan zie je dat dit effect komt door een verzonken metalen streep die rondom de behuizing loopt. Fijnzinnig, maar wel effectief.
Normaliter houd ik van speakers waarbij de drivers zichtbaar zijn. Een wat meer technische look, zeg maar. Bij de iQ2 krijg je echter roosters die de speakers omtoveren tot iets heel straks, en dat is eigenlijk ook heel mooi. Het zijn stoffen cirkels die perfect rond de woofer en tweeter passen. In het zwart bij de meeste uitvoeringen, maar bij de witte en de Sandstone Beige-edities vind je in de doos roosters uit een lichtgrijze mêlangestof respectievelijk cirkels in een linnenkleur.
Plaatsing is eenvoudig
De kleine voetafdruk van deze speakers maakt de iQ2 een makkelijk te plaatsen oplossing. Rond de televisie op een bescheiden AV-meubel past het probleemloos, maar ook bij een keukenkast of dressoir in de eetkamer. Ongewoon, tenzij je PSB heet, is dat de woofer bovenaan staat en de dometweeter onderaan. Meestal is het andersom, dus er gaan vast mensen zijn die de iQ2’s in eerste instantie zonder nadenken ondersteboven plaatsen. Al bevinden zich aan de bovenkant van de hoofdspeaker wel een aantal touchcontrols om duidelijk te maken wat de boven- en onderkant is. Met deze naadloos aangebrachte toetsen kun je makkelijk het volume regelen of muziek pauzeren, wat ook met de app of een remote kan. Een afstandsbediening zit niet in de doos. Je kunt wel de optionele Bluesound RC-1 remote aanschaffen en die gebruiken. Zoals bij de meeste BluOS-apparaten, is het ook mogelijk om een willekeurige oude IR-remote te koppelen met de iQ2.
Een speaker heeft alle aansluitingen
Haal alvast de BluOS-app maar tevoorschijn, want hiermee stel je de iQ2 in. Zoals gebruikelijk bij dit platform ben je er na een paar stappen al doorheen en hangen de speakers aan het netwerk. Al duurt het in dit geval net iets langer dan pakweg bij een Bluesound Pulse Cinema-soundbar. Eerst vind je de hoofdspeaker, die dan wellicht een update krijgt, waarna de koppeling met de tweede iQ2 wordt gelegd. Bij onze test moest het systeem dán nog eens een update krijgen, waardoor het toch een kwartier duurde voordat we muziek konden beluisteren. Maar goed, dit is een eenmalig ding, natuurlijk. Tijdens het configureren bepaal je ook of de hoofdspeaker met z’n aansluitingen links of rechts geparkeerd wordt.
Je bent dus niet verplicht om deze speaker aan een vaste kant te plaatsen, wat toch extra flexibiliteit geeft. Bij sommige tv’s zit de HDMI-ARC-uitgang bijvoorbeeld aan een zijkant. Dan is het handig dat je de hoofdspeaker ernaast kunt zetten, zodat je niet hoeft te investeren in een ellenlange HDMI-kabel.
De iQ2’s kun je combineren met een subwoofer, wat geen gek idee is als je je films graag machtig en je techno echt dreunend hebt. Een sub toevoegen is niet zo moeilijk. Er zit een sub-uitgang op de iQ2-meesterspeaker, en in de BluOS-app vind je controls om alles op elkaar in te stemmen. Je kunt ook een draadloze subwoofer gebruiken.
Soepel werkende app
Een voornaam pluspunt van de iQ2 is dat je er makkelijk muziek naartoe streamt. De voornaamste manier om dat te doen is via de BluOS-app, die inmiddels al in talloze andere reviews aan bod kwam. In dit nummer zelfs, want met dezelfde app bedien je de luxueuze DALI VEGA, waarvan je elders in het magazine een test leest. Dankzij BluOS past de PSB-speakerset in een heel ruim ecosysteem, wat je veel keuze geeft als je voor een andere kamer een audioapparaat wilt dat samenwerkt met de iQ2. Die breedte over merken heen is een echte troef die je bij weinig rivalen ontmoet – al is het natuurlijk enkel relevant als je nadenkt over het bouwen van een multiroomsysteem met speakers en audiotoestellen door het hele huis.
Wat kun je nu verwachten van de BluOS-app? Naast het instellen, dat via deze app verloopt, geeft hij je de volledige controle over de iQ2. Je vindt in de app niet enkel streamingdiensten en internetradio terug; ook de phono-ingang, optische aansluiting, USB-C en HDMI-ARC kun je hier selecteren. Bij de meeste inputs kun je trouwens autosense inschakelen, dan hoef je zelf niets meer te doen. De speakers wisselen hiermee meteen naar een ingang als er geluid speelt, bijvoorbeeld als je de tv inschakelt. Verrassend genoeg werkt autosense niet met de analoge ingang, die je kunt schakelen tussen een reguliere line-in-modus of een versterkte modus voor een platenspeler.
De BluOS-app is heel logisch georganiseerd in een vijftal schermen, waardoor je makkelijk muziek zoekt of grasduint door het aanbod van een bepaalde streamingdienst. Vaak zijn apps zoals deze pas echt goed bruikbaar op een tabletscherm en tonen ze zich minder mooi op een smartphone. Dat probleem heb je niet bij BluOS; hij past zich goed aan de schermgrootte aan. De app reageerde soepel op onze testtoestellen, waaronder een Samsung Z Fold 7 en een iPad Air. Je kunt BluOS ook als app installeren op een Windows-machine of Mac.
Er zitten wel wat diensten in de app, waaronder Amazon, Qobuz en Tidal, maar de grote namen op streaminggebied handel je op een andere manier af. De iQ2 verschijnt bijvoorbeeld automatisch in de Spotify-app als speaker (idem bij Qobuz en Tidal), terwijl Apple Music of YouTube Music via AirPlay of Bluetooth kan worden gestuurd.
Zelfs in het laag talentrijk
Ultiem laag mag je niet verwachten van kleine boekenplankspeakers, dat klopt. PSB heeft echter wel het talent om je te verrassen met een vol geluid. Dat bleek al toen ik destijds de Alpha iQ testte, en de iQ2 stelt op dat vlak ook niet teleur. Je krijgt de baslijn die een iconisch nummer als Mr. Brightside van The Killers of Blue Swede’s Hooked On A Feeling voortstuwt dan ook echt opgediend. Ze bieden bovendien een fraaie directheid die voor leuk luisteren zorgt, waardoor Sam T. Herrings stem op The Painter van Future Islands ijzersterk in de ruimte verscheen. En dat is dan weer een enorm voordeel van het werken met twee speakers: de muziek komt helemaal los van de luidsprekers, met instrumenten die door de PSB’s mooi over de hele soundstage worden geplaatst.
Je zou ook niet van kleintjes zoals deze verwachten dat ze zoveel helderheid bieden over het volledige frequentiegebied. Neem bijvoorbeeld de gitaartracks van Chelsea Wolfe op The Dark. Die klonken niet alleen indrukwekkend massief, maar bezaten tegelijk een knisperend detail, wat prachtig tot uiting kwam bij de epische, open akkoorden in Death Is Not The End. Op dit album lieten de PSB-speakers zonder twijfel horen dat ze flink boven hun gewichtsklasse boksen. Dat de iQ2’s de cover van A Forest door de Franse nordic-darkfolkgroep SKÁLD zo heftig wisten neer te zetten, was hierna minder een verrassing. Toch was het een mooie presentatie, met slechts héél af en toe de indruk dat de PSB’s tegen hun limieten aanliepen qua laag. Wat helpt om je daarvan af te leiden, is dat de elektronica heel goed de woofers aanstuurt, waardoor de heftige percussie met een perfecte timing wordt aangeleverd.
Niet enkel is Ted Lasso gewoonweg allerbeste feelgood-kijkvoer, de reeks creëert een leuke sfeer door slimme dialogen te mengen met een geslaagde muzieklijst, zoals Strange van Celeste om een emotioneel kantelpunt in het eerste seizoen krachtig te illustreren. Iets wat de iQ2’s helemaal de kans gaf om hun talenten te demonstreren. Hoewel het spijtig blijft dat BluOS (alsnog) geen toegewijde tv-audiofuncties biedt, zoals een stemverbeteraar, werden de dialogen uit de doos heel verstaanbaar gebracht. Het is een aanrader om de speakers netjes symmetrisch rond het scherm te plaatsen, dan hoor je die stemmen alsof ze écht uit de tv komen. En niet om opnieuw de ‘wow, deze kleintjes verrassen’-kaart te trekken, maar gegeven hun grootte was de geluidsbubbel die ze tijdens het tv-kijken creëerden verbazend groot. Dat het geluidsbeeld bovendien detailrijk is, waardoor je de kleinere geluidseffecten die sfeer scheppen goed meekrijgt? Dat is zeker ook een troef van de meer hifi-centrische tuning van deze speakers. Wellicht is dat waarmee de iQ2’s zich écht onderscheiden van de meeste soundbars, naast de natuurlijke soundstage die je krijgt uit twee losse speakers. Wat je niet krijgt, is een échte omhulling. De iQ2’s bieden geen pad naar volledig surround, zoals je bijvoorbeeld wél hebt met de PowerNode van Bluesound, die je zelfs met een 5.1-opstelling kunt gebruiken. Daar hangt echter wel een prijskaartje aan vast dat een stuk hoger ligt.
Conclusie
Er vallen best veel complimenten uit te delen aan de iQ2-speakerset. Ondanks de bescheiden afmetingen die de plaatsing makkelijk maken, zijn deze kleintjes in staat om een grootse soundstage met veel definitie neer te zetten. Je hebt niet het gevoel naar twee kleine speakers te luisteren, de muziek én het tv-geluid verschijnen driedimensionaler dan bij menig alles-in-één draadloze speaker. Het is ook fijn luisteren naar alle genres, dankzij een warmere, universele weergave. De keuze voor het BluOS-platform betekent dat de iQ2 bovendien makkelijk te bedienen is. Aan streamingopties geen gebrek, al zullen sommige Android-gebruikers misschien Chromecast missen. Gelukkig is de Bluetooth-optie wel van hoge kwaliteit.
En ook niet onbelangrijk: de iQ2’s zien er knap uit. De zeven kleuruitvoeringen geven je veel keuze en als je ervoor kiest om de roosters te plaatsen, transformeren ze helemaal naar een geslaagd stukje minimalistisch design.
9.0
Beoordeling PSB iQ2
Pluspunten
Heel klein, past makkelijk overal
Leuke kleurenopties
Vlotte bediening
Geschikt voor tv-geluid en platenspeler
Aanstekelijke directe presentatie
Klinken heel groots voor het formaat
Minpunten
Geen autosense op phono-ingang
RC1 remote is extra aankoop
Beoordeling PSB iQ2
Er vallen best veel complimenten uit te delen aan de iQ2-speakerset. Ondanks de bescheiden afmetingen die de plaatsing makkelijk maken, zijn deze kleintjes in staat om een grootse soundstage met veel definitie neer te zetten. Je hebt niet het gevoel naar twee kleine speakers te luisteren, de muziek én het tv-geluid verschijnen driedimensionaler dan bij menig alles-in-één draadloze speaker. Het is ook fijn luisteren naar alle genres, dankzij een warmere, universele weergave. De keuze voor het BluOS-platform betekent dat de iQ2 bovendien makkelijk te bedienen is. Aan streamingopties geen gebrek, al zullen sommige Android-gebruikers misschien Chromecast missen. Gelukkig is de Bluetooth-optie wel van hoge kwaliteit.
En ook niet onbelangrijk: de iQ2’s zien er knap uit. De zeven kleuruitvoeringen geven je veel keuze en als je ervoor kiest om de roosters te plaatsen, transformeren ze helemaal naar een geslaagd stukje minimalistisch design.
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