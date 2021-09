Apple presenteert nieuwe iPad en iPad Mini tijdens Apple-event

Nieuwe iPad

Naast de iPad Mini die hieronder besproken zal worden komt Apple met een nieuwe reguliere iPad met de snelle A13 Bionic-chipset. De chipset is volgens het bedrijf uit Cupertino 20 procent sneller qua cpu, gpu en de neural engine. De nieuwe iPad is hiermee 3x sneller dan de meestverkochte Chromebook en zelfs 6x sneller dan een Android-tablet volgens Apple.

Het Retina-display is 10,2″ en ondersteunt True Tone. De kleuren van het scherm worden aangepast aan je omgeving. Nieuw is ook het opslaggeheugen. Apple gaf nooit veel opslaggeheugen mee aan de reguliere iPads, maar dit keer komt de nieuwe iPad standaard met 64 GB. Het nieuwe model ondersteunt Touch ID en 20W-laden. Heel veel, dat kan dit keer gewoon via usb-c.

De nieuwe iPad komt met een 12 megapixel camera achterop en tevens een 12 megapixel camera aan de voorkant. Deze biedt de mogelijkheid voor Center Stage. Ben je aan het videobellen? Center Stage biedt gemak voor tijdens het videobellen. Het frame wordt automatisch aangepast aan het onderwerp en zorgt ervoor dat jij altijd goed in beeld bent.

De nieuwe iPad ondersteunt de Apple Pencil en keyboard. En tevens toetsenborden van andere merken. Het nieuwe model komt met iPadOS 15 dat ruimte biedt voor het plaatsen van widgets, nieuwe multi-tasking windows en quick notes.

iPad Mini

Apple komt ook met de nieuwe iPad Mini. Deze is straks verkrijgbaar in de kleuren purple, pink, starlight en space grey. De nieuwe iPad Mini komt met een Liquid Retina display van 8.3-inch met kleinere bezels dan de voorgaande generatie. Het scherm heeft een helderheid van 500 nits, True Tone, Wide Color en een Antireflectie-coating.

Touch ID zit bij het nieuwe model aan de bovenkant. De iPad Mini is 40 procent sneller dan de vorige generatie qua cpu en 80 procent sneller qua gpu. Ook is de machine learning tot twee keer sneller. De nieuwe iPad Mini draait op iPadOS 15 en komt met de nieuwe translate-app. Hiermee kun je in realtime vertalen, wat natuurlijk handig is tijdens je reizen naar het buitenland. Verder beschikt de nieuwe iPad Mini over stereo speakers en wifi 6.

Eindenlijk komt de iPad Mini met een usb-c-lader, dus je bent af van de Lightning-kabels. Aan boord vinden we een 12-megapixel camera (f/1.8) met True Tone Flash. Voorop tevens een 12-megapixel ultra wide camera met ondersteuning voor Center Stage. De Apple Pencil 2 wordt ook ondersteund.

Prijs en beschikbaarheid

De Wi-Fi-modellen van iPad mini zijn vanaf 24 september verkrijgbaar vanaf 559 euro) en de Wi-Fi + Cellular-modellen zijn er vanaf 729 euro. De nieuwe iPad mini is verkrijgbaar in de kleuren roze, sterrenlicht, paars en spacegrijs met een capaciteit van 64 GB en 256 GB.

Ook de nieuwe iPad is vanaf 24 september te koop. De Wi-Fi-modellen van iPad zijn verkrijgbaar vanaf 389 euro en de Wi-Fi + Cellular-modellen zijn er vanaf 529 euro, in zilver en spacegrijs. De nieuwe iPad is verkrijgbaar met een opslagcapaciteit vanaf 64 GB, twee keer zoveel als de vorige generatie. Er is ook een uitvoering van 256 GB. Voor meer informatie en vooruit bestellen kun je kijken op de website van Apple.

