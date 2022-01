Motorola Moto G71 5G en Moto G41 vanaf 14 februari verkrijgbaar

De Motorola Moto G71 5G is het toptoestel van de twee smartphones. Dit model krijgt een Max Vision oled-scherm van 6,4-inch, 5g-ondersteuning, een grote batterij van 5.000 mAh, razendsnel opladen met TurboPower 30 en een geavanceerd camerasysteem aan de achterzijde. Deze bestaat uit een hoofdcamera van 50 megapixel met Quad Pixel-technologie voor een 4x betere lichtgevoeligheid, een ultra-groothoeklens van 118 graden, een Macro Vision-camera om onderwerpen dichterbij te halen en een dieptesensor. De Motorola Moto G71 5G draait op de Snapdragon 695 met 6 GB werkgeheugen.

De Moto G41 beschikt over een hoofdcamera van 48 megapixel, tevens met Quad Pixel-technologie. Hier zijn dezelfde ultragroothoeklens, dieptesensor en Macro Vision-camera aanwezig als op de Moto G71. De Motorola Moto G41 beschikt over een oled-scherm van 6,4-inch met een fullhd-resolutie. Opladen kan met TurboPower 30 en ook hier vinden we de grote batterij van 5.000 mAh. Dit toestel draait op een octacore processor. Beide toestellen draaien trouwens in eerste instantie op Android 11.

Prijs en beschikbaarheid

De Moto G71 5G is vanaf 14 februari verkrijgbaar voor 299,95 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Neptune Green, Arctic Blue en Iron Black. Diezelfde dag is ook de Moto G41 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 269,99 euro in de kleuren Meteorite Black en Pearl Gold.

Lees meer over Motorola of bezoek de officiële website.