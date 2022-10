De Motorola Moto G72 is geen kleine smartphone. Met een oled-scherm van 6,6-inch is het een flink toestel. Het scherm ondersteunt HDR10+ en heeft een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels, zodat je het uitstekend voor je favoriete entertainment kunt gebruiken. Ook heeft het scherm een verversingssnelheid van 120Hz voor een vloeiende ervaring. Twee stereoluidsprekers met Dolby Atmos ondersteunen de entertainment-ervaring. Dit multidimensionale geluid werkt ook wanneer je je hoofdtelefoon aansluit via de 3,5mm-koptelefoonaansluiting.

Aan boord vinden we een MediaTek Helio G99-processor met 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Opladen kan met 30W TurboPower en gaat dus redelijk vlot. Het toestel heeft IP-rating 52. Geen hoogvlieger, maar kan wel tegen een spatje water. Het toestel ondersteunt bluetooth 5.1. Overigens wordt 5g niet ondersteund. De Motorola Moto G72 draait op Android 12.

Veel aandacht gaat uit naar de camera’s op het toestel. Achterop vinden we drie camera’s, waaronder een hoofdcamera van 108 megapixel (f/1.7), een ultragroothoekcamera van acht megapixel (f/2.2) en een macrocamera van twee megapixel (f/2.4). Voorop vinden we een portretlens van zestien megapixel (f/2.45).

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G72 is medio november beschikbaar in de kleur Meteorite Grey voor 299,99 euro. Het toestel is daarnaast exclusief verkrijgbaar in de kleuren Mineral White en Polar Blue via de website van Motorola.

Lees meer over Motorola.