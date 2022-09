Motorola wil het nieuwste van het nieuwste op het gebied van technologie combineren met een uitzonderlijk design in de Edge 30-serie. De Motorola Edge 30 Ultra is het high-end toestel van de serie. Alle drie de modellen draaien op Android 12.

Motorola Edge 30 Ultra

De Motorola Edge 30 Ultra beschikt over een 6,67-inch oled-scherm in een FHD+-resolutie. Het toestel heeft een 144Hz-scherm, waardoor je zeer vloeiend kunt scrollen en navigeren. Ook voor gamers is een hoge verversingssnelheid een uitkomst. Aan boord vinden we een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, de snelste processor van dit moment, met 8GB of 12 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.610 mAh. Opladen kan razendsnel dankzij TurboPower 125W charging, draadloos opladen tot 50W is ook mogelijk.

Uniek is de cameramodule achterop. De Motorola Edge 30 Ultra heeft namelijk een 200 megapixel hoofdcamera aan boord met optische beeldstabilisatie en een diafragma van f/1.9. Een ultragroothoekcamera van 50 megapixel en een portretlens van twaalf megapixel (met 2x telephoto) is ook aanwezig. De selfiecamera met 60 megapixel is ook niet mis. Dankzij de hoofdcamera van 200 megapixel kun je filmen in een 8k-resolutie.

Motorola Edge 30 Fusion

De Motorola Edge 30 Fusion heeft een 6,55-inch Endless Edge Display. Aan boord vinden we een Snapdragon 888+ 5G, 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.400 mAh en opladen kan met TurboPower 68W.

Het toestel heeft een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8), een ultragroothoekcamera van dertien megapixel, een dieptesensor en een selfiecamera van 32 megapixel. Ook dit toestel kan filmen in een 8k-resolutie.

Motorola Edge 30 Neo

Tot slot is daar de Motorola Edge 30 Neo. Dit is het goedkoopste toestel van de drie en heeft een 6,28-inch oled-scherm, een Snapdragon 695 5G-processor, 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.020 mAh en je kunt met 68W weer opladen. Dat is behoorlijk rap voor een toestel in deze prijscategorie.

Het toestel heeft een hoofdcamera van 64 megapixel, ultragroothoekcamera van dertien megapixel en een selfiecamera van 32 megapixel. Video’s opnemen kan in een Full HD-resolutie.

Prijs en beschikbaarheid

Alle drie de smartphones zijn per direct verkrijgbaar. De Motorola Edge 30 Ultra in de kleur Ash Gray heeft een verkoopadviesprijs vanaf 899,99 euro. De Motorola Edge 30 Fusion is verkrijgbaar in de kleur Quartz Black met een vanafprijs van 599,99 euro. De Motorola Edge 30 Neo tenslotte met een vanafprijs van 399,99 euro in de kleuren Onyx Black en Very Peri. Andere kleuren van de drie smartphones zijn verkrijgbaar via motorola.com.

