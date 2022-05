Lenovo onthult nieuwe Yoga 7: 2-in-1 convertible met 14″-scherm

De nieuwe, zevende generatie Yoga 7 biedt verschillende voordelen ten opzichte van de voorgangers, met name dankzij het hybride leven, dat volgens Lenovo de nieuwe norm is geworden. De Yoga 2-in-1 convertible laptops van Lenovo zijn gemaakt om draagbaarheid en veelzijdigheid te combineren met meer kracht.

Dit is de Yoga 7

De Yoga 7 is gemaakt voor entertainment en creativiteit. Het beschikt over een comfort-edge ontwerp waarmee je dit model makkelijker vast kunt houden en kunt dragen. Het beschikt over een krachtige AMD Ryzen 6000-serie processor en een OLED touchscreen met een beeldverhouding van 16:10 en een 2.8K-resolutie. Het scherm kan blauw licht reduceren en beschikt over Dolby Vision. Via vier aanwezige luidsprekers is er ook Dolby Atmos voor ruimtelijke audio.

Veelzijdigheid is volgens Lenovo het sleutelwoord bij dit nieuwe model. De batterij moet een lange levensduur garanderen en middels Rapid Charge Express-technologie zou je langere tijd moeten kunnen werken zonder een stopcontact op te hoeven zoeken. En moet je dan toch laden, dan is 15 minuten laden goed voor drie uur gebruik. De optionele Active Pen zorgt ervoor dat je kunt schetsen en creëren. Ook zijn er vier gebruiksmodi om je workflow helemaal naar wens af te stellen.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Yoga 7 is vanaf eind juni 2022 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.099 euro.

