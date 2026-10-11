Achtergrond: Wat is een Googlebook? Dit moet je weten over de nieuwe laptops van Google

Merken als Acer, ASUS, Dell, HP en Lenovo zijn volop bezig met het uitbrengen van ‘Googlebooks’. Nee, we hebben het hier niet over Google Books om online boeken te lezen, maar de nieuwe premium laptops. Waarschijnlijk heb je de nieuwsberichten over Googlebooks wel voorbij zien komen op FWD.nl. Wat is een Googlebook eigenlijk precies? In dit achtergrondartikel duiken we in op deze nieuwe productcategorie.
Google probeert opnieuw een plek te veroveren op de laptopmarkt. Het bedrijf introduceert met Googlebook een compleet nieuwe categorie laptops. Deze combineren de technologie van Android met de desktopfundamenten van ChromeOS. Daarbovenop staat kunstmatige intelligentie met Gemini centraal. Maar wat is een Googlebook precies, en waarin verschilt zo'n laptop van een Chromebook of Windows-pc?
Googlebook is geen Chromebook
De naam Googlebook doet misschien vermoeden dat Google simpelweg een nieuwe naam voor de Chromebook heeft bedacht. En heel eerlijk, dat is ook wat ik in eerste instantie dacht. De lancering verliep niet met heel veel bombarie en toen de eerste persberichten binnenstroomden was het toch even goed kijken wat dit nu precies voor apparaat is. Het is echter geen Chromebook. Chromebooks blijven bestaan en draaien op ChromeOS. Googlebooks vormen een nieuwe categorie die volgens Google het beste van Android en ChromeOS samenbrengt.
Google gebruikt voor de nieuwe laptops een besturingssysteem dat officieel Googlebook OS heet. De basis daarvan is technologie van Android, wat je kent van Android-telefoons, terwijl Googlebook ook de desktopmogelijkheden en fundamenten van ChromeOS benut. Android is dus niet simpelweg als smartphonebesturingssysteem op een laptop gezet. Dat onderscheid is belangrijk. Een Googlebook moet functioneren als een volwaardige laptop, maar krijgt tegelijkertijd toegang tot het Android-ecosysteem en de bijbehorende Google Play Store met apps.
Android-apps op een laptop
Een van de grootste verschillen met traditionele Chromebooks is dus de rol die Android speelt. Googlebooks ondersteunen Android-apps rechtstreeks en kunnen deze via Google Play installeren. Daarnaast kunnen bepaalde apps vanaf een gekoppelde Android-telefoon rechtstreeks op het laptopscherm worden gebruikt, zonder dat de app ook op de Googlebook geïnstalleerd hoeft te zijn.
Dat klinkt als een universele oplossing voor Android-apps, maar er is een belangrijke kanttekening. Google heeft bij de introductie bevestigd dat het overgrote deel van de Android-apps goed werkt, maar dat sommige complexere apps mogelijk minder goed presteren op Googlebooks met een Intel-processor. Veel Android-apps zijn oorspronkelijk voor ARM-processors ontwikkeld. Google werkt daarom samen met ontwikkelaars, Intel en Qualcomm aan verdere optimalisatie.
De eerste generatie Googlebooks gebruikt namelijk verschillende chiparchitecturen. Acer, ASUS en Lenovo gebruiken Intel-processors, terwijl onder meer Dell en HP modellen met Qualcomm Snapdragon-processors aanbieden.
Laptop/tablet-combinatie?
Een Googlebook is ook nadrukkelijk geen alternatief voor Windows als het gaat om softwarecompatibiliteit. Windows-programma’s kun je niet installeren zoals op een normale Windows-pc. Daar staat tegenover dat Google probeert populaire software rechtstreeks beschikbaar te maken. Google noemt onder meer Adobe Photoshop, Adobe Premiere, BandLab, Canva en CapCut. Ook zijn er apps voor productiviteit, communicatie en entertainment beschikbaar via Google Play.
Microsoft 365 wordt eveneens ondersteund. Gebruikers kunnen via de Microsoft 365-app Word-, Excel-, Outlook- en PowerPoint-bestanden openen, bewerken, downloaden en opslaan. Dat betekent echter niet dat Googlebook de volledige Windows-versies van Microsoft Office draait. Voor wie afhankelijk is van specifieke Windows-software blijft dat dus een belangrijk aandachtspunt.
Tegelijkertijd is een Googlebook ook een soort tablet. Alle vijf aangekondigde modellen beschikken over een touchscreen waarbij de Acer Googlebook 14 ook daadwerkelijk een 360 graden-scharnier heeft. Je kunt het toetsenbord dus helemaal wegklappen en deze Googlebook als tablet gebruiken.
Ook op het gebied van gaming kiest Google voor een andere aanpak dan Windows. Android-games zijn rechtstreeks beschikbaar via Google Play. Daarnaast kunnen gebruikers bepaalde zware pc-games streamen via GeForce NOW. Google noemt daarbij onder meer Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077 en ARC Raiders.
Een Googlebook is daarmee geen gaminglaptop in de traditionele Windows-zin. Je kunt niet simpelweg een willekeurige pc-game installeren en uitvoeren. Voor zware pc-games is cloudgaming een belangrijk onderdeel van Google’s strategie. Geen nieuwe variant op Google Stadia dus, maar de keuze voor GeForce NOW.
Android-telefoon en laptop als één geheel
Misschien wel het belangrijkste onderdeel van Googlebook is de integratie met Android-telefoons. Googlebooks kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks bestanden op een gekoppelde telefoon benaderen via Quick Access. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde taken op een Android-telefoon te beginnen en vervolgens op de Googlebook verder te gaan. Ook kunnen apps van de telefoon naar de laptop worden gecast.
Daarmee probeert Google iets te bereiken wat Apple al langer doet met de combinatie van iPhone en Mac: de afzonderlijke apparaten moeten minder als losse producten aanvoelen. Voor sommige functies is overigens een recente Android-telefoon vereist. Google en fabrikanten vermelden bijvoorbeeld Android 17 of hoger voor bepaalde integratiemogelijkheden.
Googlebook draait echter niet alleen om Android. Gemini is minstens zo belangrijk. De kunstmatige intelligentie van Google zit nauw verweven in Googlebooks. Google noemt de nieuwe laptops de eerste die specifiek zijn ontworpen voor Gemini Intelligence. AI is daarbij niet alleen een afzonderlijke chatbot die je kunt openen, maar wordt onderdeel van de bediening van de laptop.
Een voorbeeld is Magic Pointer. Door met de cursor te bewegen kan Gemini contextuele acties voorstellen op basis van wat er op het scherm staat. Ook is er Rambler, waarmee gesproken of rommelige gedachten kunnen worden omgezet in gestructureerde tekst. Daarnaast kunnen gebruikers met Gemini eigen widgets laten maken. Zo kan een gepersonaliseerd dashboard worden samengesteld met bijvoorbeeld informatie uit Google-apps. Googlebook is daarmee duidelijk ontworpen rond het idee dat AI niet slechts een programma op de laptop is, maar een onderdeel van de manier waarop je de computer bedient.
Premium hardware
Waar je echt duidelijk kunt zien dat Googlebooks en Chromebooks niet hetzelfde zijn is op het gebied van de hardware. Een Googlebook kenmerkt zich door premium hardware voorzien van moderne specificaties. Denk aan moderne Intel- of Qualcomm-processors. Google noemt onder meer de Intel Core Ultra 5 en de Qualcomm Snapdragon X Elite. De apparaten beginnen bij 16 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Chromebooks zijn ook verkrijgbaar met hele goede specificaties, maar de populariteit van Chromebooks zit met name in de goedkope budgetmodellen.
Kijken we naar de aangekondigde modellen dan heeft de Lenovo Googlebook 15 bijvoorbeeld een 15,3-inch 2.8K OLED-scherm en een Intel Core Ultra 5-processor. ASUS kiest bij de Googlebook 14 voor een 14-inch 3K OLED-scherm en processors tot de Intel Core Ultra 7 355. Chromebooks zijn veel laagdrempeliger, zowel qua hardware als qua prijs. Waar je voor een paar honderd euro een goede Chromebook in huis haalt, daar moet je bij een Googlebook aan echte laptopprijzen denken. Zo koop je de Lenovo Googlebook 15 vanaf 1.499 euro en de ASUS Googlebook 14 vanaf 1.349 euro.
Googlebook vs. Chromebook vs. Windows-laptop
Het verschil is daarmee grofweg als volgt samen te vatten:
|Googlebook
|Chromebook
|Windows-laptop
|Besturingssysteem
|Googlebook OS
|ChromeOS
|Windows
|Android-apps
|Ja, via Google Play
|Ja
|Niet standaard
|Windows-programma’s
|Nee
|Nee
|Ja
|Microsoft 365
|Ja, via Microsoft 365-app
|Via web/ondersteunde apps
|Ja
|Android-integratie
|Diep geïntegreerd
|Aanwezig, maar beperkter
|Via bijvoorbeeld Phone Link
|Gemini
|Centraal onderdeel
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Pc-gaming
|Vooral via cloudgaming
|Beperkt/cloud
|Volwaardige pc-games
|Positionering
|Premium
|Van betaalbaar tot premium
|Van betaalbaar tot premium
Chromebooks blijven daarmee vooral gericht op eenvoud, snelheid en efficiëntie. Googlebooks moeten daarentegen een krachtiger en completer alternatief worden voor traditionele laptops met Android en Gemini als belangrijkste onderscheidende factoren.
Waarom brengt Google een nieuwe laptopcategorie uit?
De grote vraag is misschien wel de waaromvraag. Waarom brengt Google een nieuwe categorie uit? Google heeft met Chromebooks al jarenlang een goede positie op de laptopmarkt in het goedkopere segment, maar die apparaten zijn nooit uitgegroeid tot een volwaardig alternatief voor Windows en macOS in alle segmenten. Googlebook is een nieuwe poging om dat gat te dichten. Google kan daarbij gebruikmaken van een enorm Android-ecosysteem dat al bestaat. Gebruik je een Android-telefoon? Dan krijg je met Googlebook bovendien een laptop die veel nauwer met die telefoon samenwerkt.
Tegelijkertijd probeert Google met Gemini een nieuw onderscheidend element toe te voegen. De gedachte daarachter is dat de laptop niet alleen software uitvoert, maar steeds meer begrijpt wat de gebruiker probeert te doen en daarbij helpt. De vraag is echter of de gebruiker daar in veel gevallen wel op zit te wachten. Of Googlebook daadwerkelijk een serieuze concurrent voor Windows en macOS wordt? Dat zal nog moeten blijken. De hardware is duidelijk niet langer het zwakke punt: de eerste modellen beschikken over moderne processors, OLED-schermen en ruime hoeveelheden werkgeheugen.
De grootste vraag draait daarom om software. Voor veel gebruikers is de overstap pas interessant wanneer alle programma’s die zij nodig hebben beschikbaar zijn. Dat geldt vooral voor specifieke Windows-software en bepaalde professionele toepassingen. Googlebook is daarom het best te zien als een nieuwe laptopcategorie waarin Google Android, ChromeOS-technologie en Gemini probeert samen te brengen. Het is geen Chromebook 2.0 en evenmin een Windows-alternatief met Android-apps. Google probeert feitelijk een derde route te creëren: een premium laptop die vooral interessant moet zijn voor mensen die diep in het Android- en Google-ecosysteem zitten. De toekomst zal ons leren hoe succesvol dat zal zijn.
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