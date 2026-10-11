Achtergrond: Wat is een Googlebook? Dit moet je weten over de nieuwe laptops van Google

Googlebook is geen Chromebook

De naam Googlebook doet misschien vermoeden dat Google simpelweg een nieuwe naam voor de Chromebook heeft bedacht. En heel eerlijk, dat is ook wat ik in eerste instantie dacht. De lancering verliep niet met heel veel bombarie en toen de eerste persberichten binnenstroomden was het toch even goed kijken wat dit nu precies voor apparaat is. Het is echter geen Chromebook. Chromebooks blijven bestaan en draaien op ChromeOS. Googlebooks vormen een nieuwe categorie die volgens Google het beste van Android en ChromeOS samenbrengt.

Google gebruikt voor de nieuwe laptops een besturingssysteem dat officieel Googlebook OS heet. De basis daarvan is technologie van Android, wat je kent van Android-telefoons, terwijl Googlebook ook de desktopmogelijkheden en fundamenten van ChromeOS benut. Android is dus niet simpelweg als smartphonebesturingssysteem op een laptop gezet. Dat onderscheid is belangrijk. Een Googlebook moet functioneren als een volwaardige laptop, maar krijgt tegelijkertijd toegang tot het Android-ecosysteem en de bijbehorende Google Play Store met apps.