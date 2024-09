Altijd bereikbaar met iPhone 16 en een zakelijke abonnement van Odido (ADV)

Productiever met iPhone 16 en Apple Intelligence

De iPhone 16-serie is uitgerust met Apple Intelligence. Kunstmatige intelligentie, maar dan in je iPhone. Wat moet je je daar bij voorstellen? Eigenlijk biedt het allerlei tools om je werkleven makkelijker te maken. Krijg hulp bij het opstellen van e-mails, vertaal teksten met een enkele tik, maak een samenvatting van documenten, bewerk foto’s razendsnel of analyseer objecten om je heen met de camera. Ook de stemassistent Siri is veel slimmer geworden en snapt de context veel beter. Zo kun je overal Apple Intelligence gebruiken om productiever en creatiever te zijn, terwijl je zelf tijd overhebt om die echt belangrijke dingen te regelen.

De iPhone 16-serie bestaat uit vier verschillende telefoons, namelijk de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Vooral die laatste twee zijn perfect voor de zakelijke klant. Zo heb je de beschikking over de razendsnelle A18 Pro-chip, de snelste chipset in een smartphone ooit. Bovendien zijn ze voorzien van een titanium behuizing. Dit kan niet alleen tegen een stootje, maar is ook zeer licht van gewicht. De vernieuwde batterij brengt je zeker weten de werkdag door en videobellen is geen enkel probleem met de nieuwe camera’s aan boord die ook nog eens schitterende plaatjes schieten. Het nieuwe oled-scherm is daarnaast weer een slagje groter op zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max, zodat je zakelijke e-mails nog makkelijker te beantwoorden zijn. Al deze eigenschappen maken van de nieuwe telefoons in de iPhone 16-serie de perfecte zakelijke partner in broekzakformaat.