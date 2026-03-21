Radiant Acoustics lanceert eerste vloerstaander

Radiant Acoustics presenteert de Clarity 66-toren die naast hun bejubelde Clarity 4.2 en 6.2 komt te staan. Het Deense bedrijf, opgericht door Peter Lyngdorf, past opnieuw de Purifi-woofers toe die in de hifi-wereld op veel aandacht kunnen rekenen. De 2-wegs speakers zullen vanaf eind maart beschikbaar zijn voor 7.998 euro per paar. Online, maar eveneens via de HiFi Klubben-winkels in Nederland en via de HiFi Corner-vestigingen in België. De Clarity 66 is beschikbaar in het zwart (met zes lagen lak), en twee fineerafwerkingen (eik of walnoot).

De Clarity 66 past grotendeels dezelfde techniek en design toe als de twee voorgaande Clarity-speakers. Een element laat het wel vallen: de passieve woofers aan de zijkant als aanvulling bij een aangestuurde Purifi USHINDI-woofer. Het duo zorgde voor diepere bassen bij de gesloten 4.2- en 6.2-boekenplankspeakers. Bij deze vloerstaander opteert Radiant voor een zelfontworpen Superflare-baspoort die garant moet staan voor heldere, gecontroleerde bassen. Zo’n poort vind je op veel speakers. Het kan wel eens voor vervorming zorgen, maar dat zou hier niet het geval zijn, claimt het Deense bedrijf.

Het fundament van de basprestaties wordt geleverd door twee 6,5 inch Purifi USHINDI-woofers, wel met een aluminium conus in plaat een van papier. De AMT-tweeter, die ontworpen werd door Lyngdorf en gebouwd wordt door zusterbedrijf DALI, is weer van de partij. Incluis de speciale waveguide ontwikkeld door Lars Risbo, die voor een egale en brede uitstraling moet zorgen.

Alle drivers zijn gemonteerd in een massieve 15-mm dikke aluminium baffle of voorplaat die op de MDF-kast is gemonteerd. Net als de twee andere Clarity-speakers is de Clarity 66 hierdoor (en door het gebruik van zware iCell-demping) geen speaker om zomaar op te tillen. Aan 40 kg per stuk is deze 102,5-cm hoge vloerstaander best potig.