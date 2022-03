Apple HomePod Mini krijgt eindelijk een Nederlandse release

De HomePod Mini van Apple werd in oktober 2020 al officieel gepresenteerd voor de Amerikaanse markt. En dat was eigenlijk al de opvolger (en een kleiner model) van de originele HomePod uit 2018.

De Apple HomePod Mini moet de strijd aangaan met de Nest Audio en de Echo-speakers van Amazon. Volgens Apple blinkt de speaker uit in het bereik van het geluid. Deze wordt alle richtingen op geduwd voor een 360-graden audio-ervaring. Aan boord vinden we een speciale S5-chip die computational audio mogelijk maakt. In feite komt dit neer op kunstmatige intelligentie voor de beste weergave. De HomePod Mini kan daarnaast als centrale hub voor je HomeKit-apparatuur dienen.

Uiteraard vinden we Siri als slimme assistent op de speaker en is er een koppeling te maken met je iPhone en iPad. De speaker heeft vier microfoons aan boord om je stem goed op te kunnen vangen. Sinds de iOS 15.4-update spreekt Siri op de slimme speaker daarnaast Nederlands, dus je hoeft niet moeilijk te doen met een taal die je wellicht niet helemaal machtig bent. Meerdere HomePod Mini’s kunnen gesynchroniseerd worden voor je muziek en ook de intercom-functie is hierbij een handige mogelijkheid om alle gezinsleden op te roepen.

Prijs en beschikbaarheid

Volgens iphoned.nl is de Apple HomePod Mini vanaf eind maart beschikbaar in Nederland bij de officiële Apple Store. De slimme speaker met Siri gaat 109 euro kosten.