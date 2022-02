Google gaat anders om met advertenties op Android

Google is naast zoekmachinegigant ook een groot advertentiebedrijf; dat is immers hetgeen waar de toko zijn geld mee verdiend. Net als elk advertentieplatform op het internet, stelt het bedrijf een profiel of identificatiemiddel samen om de verzamelde gegevens aan een persoon te hangen. Veel verschillende producten, waaronder je smartphone, doen dit, om een beeld te krijgen van wat een gebruiker doet of interessant vindt.

Google pakt het anders aan

Omdat dit nogal gevoelig ligt voor de privacy, stelde Google gebruikers in staat hun advertentie-id te resetten. Maar sinds de release van Android 12 is het zo dat diezelfde gebruikers – met dit besturingssysteem op hun smartphone – ook hun id kunnen verwijderen. De vereiste voor deze optie vervalt later dit jaar; straks maakt het niet meer uit op welke Android-versie je smartphone of tablet draait.

In april brengt Google namelijk een update uit via Google Play Services die het voor elke Android-gebruiker mogelijk maakt zijn of haar advertentie-id te verwijderen. Je vindt de optie straks in het kopje voor advertenties onder de Google-instellingen van je apparaat. Wanneer je zo’n id reset of verwijdert, dan verschijnt er simpelweg een serie nullen in beeld. Daardoor ziet het bedrijf je niet meer als een uniek persoon. Advertenties die je in het vervolg ziet, zijn niet meer persoonlijk. Maar dat is iets waar veel mensen waarschijnlijk mee kunnen leven.

Verder voert Google veranderingen door die ervoor zorgen dat kinderen tot tien jaar geen doelwit meer kunnen zijn van gerichte reclame. Helaas is nog niet duidelijk wanneer deze verandering plaatsvindt; wel is duidelijk dat je hier Android 12 of hoger voor nodig hebt.