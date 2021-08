Foto’s en video’s voor eenmalige weergave op WhatsApp nu beschikbaar

Twee maanden geleden werd al bekend dat WhatsApp werkte aan een ‘View Once’-functie, oftewel eenmalige weergave. Nadat een ontvanger de foto of video heeft gezien zal deze automatisch weer verwijderd worden. De nieuwe functie wordt deze week uitgerold en zal eerdaags voor jou beschikbaar moeten zijn.

Volgens WhatsApp is het maken van foto’s en video’s op onze telefoons een groot deel van ons leven geworden, maar hoeft niet alles wat we digitaal delen permanent vastgelegd te worden. View Once laat foto’s en video’s namelijk direct uit de chat verdwijnen nadat ze zijn geopend. Dit moet gebruikers meer controle geven over hun privacy. Volgens de berichtendienst is het zo makkelijk om een foto van een wifi-wachtwoord of een foto van nieuwe kleding die je draagt in een paskamer te sturen. Dit blijft dus niet bewaard, maar wordt na de ‘één keer bekijken’ direct weer verwijderd.

Eenmalige weergave straks duidelijk aangegeven

Uiteraard worden de foto’s en video’s voor eenmalige weergave ook versleuteld verzonden. In de app van de berichtendienst staat straks duidelijk aangegeven dat een foto of video voor eenmalige weergave is bedoeld. In de chat verschijnt dan het bericht: ‘als geopend’ om verwarring te voorkomen. De functie rolt deze week uit. Meer informatie vind je op de website van WhatsApp.