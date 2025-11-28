Orchestral Audio organiseert demo-dagen rondom SPL en ATC

SPL (Sound Performance Lab) uit Duitsland ontwikkelt al meer dan 40 jaar professionele audiotechnologie. Studio’s wereldwijd vertrouwen op hun uitzonderlijke geluidskwaliteit. Masteringstudio’s werken met SPL’s eigen 120V-technologie, die in de Professional Fidelity-serie bekend staat als VOLTAiR-technologie. Ervaar muziek op hetzelfde niveau als de mastering-engineer: oneindig dynamisch bereik, ruimtelijkheid en eerlijk, puur detail.

ATC (Acoustic Transducer Company), opgericht in 1974, uit Groot-Brittannië behoort tot de absolute top in zowel professionele studio’s als high-end hifi. Hun handgebouwde luidsprekers staan bekend om precisie, natuurlijke klank en ongekende controle over het gehele frequentiespectrum.

Samen vormen SPL-versterking en ATC-luidsprekers een unieke combinatie die muziek levensecht, krachtig en indrukwekkend transparant neerzet. Kom luisteren en ontdek het zelf.

Vrijdag 12 december 12:00 tot 21:00 / Zaterdag 13 december 11:00 tot 18:00

Orchestral Audio ; www.orchestralaudio.nl

Sterrebosweg 11,

6602 AT Wijchen

info@orchestralaudio.nl / 06 15358267 / 06 51648763 ‎