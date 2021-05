Dell Technologies komt met nieuwe Latitude 7320 Detachable

Dell Technologies heeft de Latitude 7320 Detachable ontworpen met het vele thuiswerken in het achterhoofd. Het is een apparaat waar je niet gebonden bent aan een bepaalde locatie, maar waarmee je vanaf elke locatie aan de slag kunt. Zo beschikt de Latitude 7320 Detachable volgens het bedrijf over de snelst oplaadbare styluspen ter wereld voor een zakelijke tablet en kun je binnen 30 seconden opladen tot 100 procent voor maximaal 90 minuten gebruik.

Verschillende configuraties beschikbaar

Je kunt je configuratie zelf samenstellen via de website van Dell. De Latitude is verkrijgbaar met de 11e generatie Intel Core-processoren, 128 GB tot 512 GB SSD-opslag, 16 GB LPDDR4X werkgeheugen en komt met wifi 6-ondersteuning. De Latitude 7320 beschikt over een 13″-display.

Dit model is volgens het bedrijf de krachtigste en veiligste zakelijke laptop ter wereld en is nog intelligenter dankzij de aanwezigheidsdetectiesoftware Express-Sign-in. Het bedrijf heeft bewust gekozen om alle poorten en beveiligingsfuncties in het tabletdeel te plaatsen, zodat je nergens concessies hoeft te doen wanneer je op locatie aan de slag bent. Dankzij Dell Optimizer, de ingebouwde AI, kan je productiviteit verbeteren omdat het zich aanpast aan hoe jij werkt.

Het scherm beschikt over ComfortView Plus, wat zorgt voor een hoge helderheid en dit model is met het oog op duurzaamheid ontworpen. De Latitude 7320 is EPEAT Gold-geregistreerd. Alle geverfde onderdelen zijn met watergedragen verf vervaardigd en de verpakking bestaat uit ocean-bound en gerecycled plastic.

Prijs en beschikbaarheid

De Dell Latitude 7320 Detachable is per direct verkrijgbaar. Prijzen beginnen vanaf 1669 euro voor het basismodel.