Dell lanceert UltraSharp-monitoren, waaronder 6K-variant

In totaal lanceert Dell drie nieuwe UltraSharp-monitoren. Naast de UltraSharp 32 6K Monitor (U3224KB) is er ook de Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor (U3423WE) en de Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor (U4323QE). Je kunt dus kiezen uit 6K, 4K of een 2K-resolutie.

Dell UltraSharp 32 6K Monitor

Het paradepaardje is natuurlijk de UltraSharp 32 6K Monitor. Dit model van 31,5″ heeft een ips-paneel met een resolutie van 6.114 bij 3.456 pixels. Ondersteuning is er voor VESA DisplayHDR 600 en er is een ingebouwde HDR 4K-webcam aanwezig. Twee 14W speakers en een microfoon maken dit model helemaal af. Qua aansluitingen is er ondersteuning voor DisplayPort 2.1 en Thunderbolt 4. In de eerste helft van 2023 moet deze monitor verschijnen voor een nog onbekende prijs.

Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor

Liever op zoek naar een gebogen scherm? Dan is er de 34 curved usb-c Hub Monitor. Je hebt een scherm van 34-inch tot je beschikking en een resolutie van 3.440 bij 1.440 pixels. Je kunt content van twee aangesloten pc’s weergeven middels Picture-by-Picture (PBP) en Picture-in-Picture (PIP). Deze monitor is uitgerust met twee 5W speakers. De monitor verschijnt in januari voor een nog onbekende prijs.

Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor

Zoek je echt een groot model, dan is daar deze 4K-monitor van 42,5-inch. Je kunt op dit model vier pc’s tegelijk aansluiten in een splitscreen modus. De prijs is nog niet bekend, maar de monitor moet nog deze maand verschijnen.

