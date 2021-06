Apple’s FaceTime komt naar Android en Windows

De mogelijkheid voor gebruikers op Android- en Windows-platformen om gesprekken te voeren middels FaceTime komt helaas niet met een app. Apple maakt het namelijk mogelijk om FaceTime te gebruiken via je browser. Gebruikers van een iPhone, iPad of Mac kunnen vanzelfsprekend de FaceTime-app gebruiken.

Apple gaat met FaceTime meer de richting op van Zoom of Teams. Je kunt binnenkort namelijk ook een link voor een meeting delen met anderen, die vervolgens via de FaceTime-app of browser kunnen deelnemen aan het videogesprek. Wanneer het precies mogelijk wordt voor Android- en Windows-gebruikers om FaceTime te gebruiken is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk valt het samen met de uitrol van iOS 15. Deze update staat gepland voor komend najaar.

Apple heeft echter nog wat verbeteringen doorgevoerd die betrekking hebben op het voeren van (video)gesprekken middels FaceTime. Zo komt er een gridweergave, kun je omgevingsgeluid wegfilteren, is er ondersteuning voor spatial audio en kun je de achtergrond tijdens een videogesprek onscherp maken. Tot slot is er SharePlay, een functie waarmee je met een groep mensen naar hetzelfde kunt kijken of luisteren. Dit moet echter wel door de betreffende dienst ondersteund worden, maar partijen als Disney, HBO en Apple zelf hebben hun medewerking al toegezegd.