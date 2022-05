Amazon komt met 2022-versie van de Fire 7-tablet

Amazon brengt al jarenlang tablets uit die verkrijgbaar zijn via de website van Amazon. Je kunt ze onder andere kopen via de Duitse Amazon, maar op de Nederlandse site zul je ze niet vinden. De tablets van Amazon hebben nog nooit een Nederlandse release gehad. Dat geldt ook voor de nieuwe 2022-versie van de Amazon Fire 7-tablet, dus wil je deze tablet graag bestellen, dan moet dat via een omweg.

Hoe dan ook, deze budgettablet is vanaf eind juni verkrijgbaar vanaf 64,99 euro (met advertenties). Daarbij krijg je een MediaTek-processor, 2 GB werkgeheugen en 16 GB of 32 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 1 TB. De tablet heeft een ips-scherm van 7-inch met een resolutie van 1.024 bij 600 pixels. Opladen kan dit keer via de usb-c-aansluiting en de batterijduur is ongeveer tien uur. De stemassistent Amazon Alexa is ook van de partij.

De tablet is uitgerust met een camera van twee megapixel aan de achterzijde. Hiermee kun je video’s maken in 720p. Aan boord vinden we het besturingssysteem Fire OS 8. Dat is gebaseerd op Android 11, maar komt standaard zonder de Google Play Store. In plaats daarvan heb je de softwareschil van Amazon en een eigen appstore van de webwinkelgigant.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De tablet is onder andere bij de Duitse Amazon verkrijgbaar met een vanafprijs van 64,99 euro en is eind juni beschikbaar. De volgende configuraties zijn verkrijgbaar: