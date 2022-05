Acer lanceert Chromebook Spin 714 en Chromebook Tab 510

Dit is de Acer Chromebook Spin 714

De Acer Chromebook Spin 714 is een high-end Chromebook convertible met een 12e generatie Intel Core-processor en is verkrijgbaar met een 14-inch aanraakscherm in een 2k-resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels of een aanraakscherm met een resolutie van 1.920 bij 1.200 pixels. Het scherm is in 16:10-formaat en is voorzien van Corning Gorilla Glass. Het ontwerp met de slanke aluminium behuizing is ontworpen met de militaire standaard MIL-STD 810H en kan dus tegen een stootje. Het scherm is voorzien van een 360-graden scharnier en je kan dit model dus als laptop en als tablet gebruiken.

De convertible Chromebook is niet alleen geschikt voor bedrijven, maar door de goede specificaties ook voor thuisgebruik en entertainment. De Acer Chromebook SPin 714 beschikt over een Full HD MIPI-webcam met tijdelijke ruisonderdrukking en een dual-array microfoon. Twee naar boven gerichte luidsprekers met DTS Audio en slimme versterker zorgen voor hoogwaardig geluid. De convertible is verder uitgerust met WiFi 6E, Bluetooth 5.2, HDMI en twee Thunderbolt 4-poorten.

Dit is de Acer Chromebook Tab 510

De Acer Chromebook Tab 510 is een nieuwe tablet met ChromeOS en heeft een ips-scherm van 10,1-inch met een beeldverhouding van 16:10 en een resolutie van 1.920 bij 1.200 pixels. De tablet wordt aangedreven door een Snapdragon 7c Gen 2 met optionele 4g-functionaliteit. De batterij gaat 11 uur mee en ook de tablet is, net als de bovenstaande convertible, voorzien van een schokbestendige behuizing en voldoet aan MIL-STD 810H-normen.

De Acer Chromebook Tab 510 heeft een dockbare USI-stylus met 4.096 gevoeligheidsniveaus. Volgens Acer voelt deze stylus aan als een pen op papier. Optioneel is er ook een Keyboard Folio Case beschikbaar.

Prijzen en beschikbaarheid

De Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) is vanaf augustus verkrijgbaar in de Benelux met een verkoopadviesprijs vanaf €879.

De Acer Chromebook Enterprise Spin 714 is vanaf september beschikbaar in de Benelux met een verkoopadviesprijs vanaf €979.

De Acer Chromebook Tab 510 (D652N/D652NL) is vanaf augustus op aanvraag verkrijgbaar in de Benelux.

