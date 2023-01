Acer introduceert lichte Swift Go laptop met OLED-scherm

Acer Swift Go

De Swift Go 16 (SFG16-71) en Swift Go 14 (SFG14-71) combineren de nieuwste technologieën en zijn uitgerust met een OLED-scherm met snelle refresh rates. De dunne en lichte laptops kenmerken zich door schermen die levendige en levensechte beelden produceren met een piekhelderheid van 500 nit, 100% DCI-P3-kleurbereik en VESA Scherm HDR True Black 500-certificering. De Swift Go 16 heeft een 16-inch 3,2K OLED-scherm met een resolutie van 3200×2000 en een refresh rate van 120 Hz, terwijl de Swift Go 14 een 14- inch 2,8K OLED-scherm heeft met een resolutie van 2880×1800 en een refresh rate van 90 Hz. De toetsenborden met achtergrondverlichting en OceanGlass-touchpads staan garant voor een soepele en productieve ervaring tijdens het scrollen.

De nieuwe Swift Go 16 en Swift Go 14, aangestuurd door processoren uit de Intel Core H-serie van de 13e generatie, leveren een hoge prestatie en een batterijduur van meer dan 9,5 uur. Intel Core-processoren van de 13e generatie met de Intel Movidius VPU zijn uitgerust met een specifieke AI-engine waarmee premium samenwerking via video, compromisloze AI en naadloze integratie mogelijk is. De notebooks worden bovendien geleverd met Intel Unison, zodat gebruikers hun PC’s gemakkelijk kunnen verbinden met Android- of iOS-apparaten voor een universele ervaring. De nieuwe oplossing plaatst de PC in het centrum van alle activiteiten en biedt de vrijheid om tussen meerdere besturingssystemen te werken, zodat bestandsoverdracht, bellen, messaging en meldingenbeheer moeiteloos verlopen.

Beide laptops zijn uitgerust met een geüpgraded tweevoudig TwinAir-ventilatorsysteem, dubbele koperen D6-warmtepijpen en een toetsenbord met luchtinlaat die de warmte uitstoot om koele temperaturen te handhaven, zodat de prestatie en betrouwbaarheid overal op peil blijven. De gestroomlijnde ontwerpen van hun 14,9 mm aluminium behuizing zijn geoptimaliseerd met een scherm-naar-behuizing-verhouding van 90% en slanke zijranden. Het 14-inch-model heeft smalle randen van 4,15 mm en weegt minder dan 1,3 kg. De slanke zijframes van de 16-inch versie zijn maar 4,2 mm en dit model ongeveer 1,64 kg.

De Swift Go 16 en Swift Go 14 zijn beide uitgerust met een reeks poorten, waaronder USB Type-C met Thunderbolt 4, HDMI 2.1 en een MicroSD-kaartlezer. De Swift Go-laptops beschikken ook over de PurifiedView functies voor videoconferenties, waaronder Background Blur, Automatic Framing en Eye Contact. De 1440p-webcam met Temporal Noise Reduction (TNR) voorziet ook onder omstandigheden met weinig licht in hoogwaardige videofeedback en kan worden gekoppeld aan Acer PurifiedVoice-technologie met AI-ruisonderdrukking. Zowel de Swift Go 16 als de Swift Go 14 bieden ondersteuning voor PCIe Gen 4 SSD-geheugen tot 2 TB en LPDDR5-geheugen tot 16 GB. De Acer Swift Go 16 (SFG16-71) zal in de Benelux in mei beschikbaar zijn vanaf 1099 euro. De Acer Swift Go 14 (SFG14-71) zal in de Benelux in april beschikbaar zijn vanaf 999 euro.

Acer Swift X 14

De Swift X 14 (SFX14-71) boort met zijn geavanceerde CPU en discrete GPU alle mogelijkheden aan voor amateur-creators en professionele creators. De Intel Core-processors uit de H-serie van de 13e generatie sturen de premium laptop aan en kunnen optioneel worden uitgerust tot het niveau van NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU’s. Deze krachtige laptops zijn gevalideerd voor NVIDIA Studio en geoptimaliseerd met vooraf geïnstalleerde NVIDIA Studio Drivers, zodat creators, door optimale ondersteuning te geven wanneer wordt samengewerkt met andere creatieve toepassingen, meer kunnen doen. De geavanceerde thermische systemen van de Swift X 14 omvatten een grotere ventilator die meer lucht aantrekt om de interne delen koel te houden, samen met het specifieke toetsenbord met luchtinlaat en tweevoudige koperen D6-warmtepijpen. Het opnieuw ontworpen behuizing biedt ruimte voor een grotere accu om een langere gebruiksduur mogelijk te maken voor een dag lang productiviteit en prestatie.

Het 2.8K OLED-scherm van 14-inch met een refresh rate van 120 Hz geeft met 100% van het DCI-P3-kleurbereik een levendig beeld en heeft een VESA Display HDR TrueBlack 500-certificering. De piekhelderheid van 500 nit en de hoge contrastwaarde brengen indrukwekkende kleuren en beelden tot leven. Creators kunnen onderweg naadloos samenwerken met de 1080 FHD-webcam en Acer PurifiedView en PurifiedVoice met AI Noise Reduction. Daarnaast houden de nieuwste poorten, waaronder tweevoudige USB Type-C en HDMI 2.1, en een MicroSD-kaartlezer gebruikers verbonden met schermen, printers en andere randapparaten. De Acer Swift X 14 (SFX14-71G) zal in de Benelux in het tweede kwartaal beschikbaar zijn vanaf 1499 euro.

Acer Swift 14

De nieuwste Swift 14 (SF14-71T), uitgerust met een nieuw en verbeterd ontwerp, kan bogen op een dun en licht CNC-bewerkt unibody-behuizing in een aluminium van ruimtevaartkwaliteit in de kleurstelling Mist Green of Steam Blue. De diamantgeslepen randen en dubbele geanodiseerde materialen tillen het slanke en hoogwaardige behuizing — dat slechts 14,95 mm (0,59-inch) dun is en niet meer weegt dan 1,2 kg — naar grote hoogten. Het OceanGlass-touchpad vervolmaakt de premium stijl van de laptop terwijl ook een bijdrage wordt geleverd aan de Earthion-missie van Acer aangezien het glasachtige touchpad is gemaakt van plastic afval dat is teruggewonnen uit de oceaan.

De Swift 14-laptop is binnen en buiten van topkwaliteit aangezien deze ruimte biedt aan Intel Core-processors uit de H-serie van de 13e generatie en Intel Eco-geverifieerd is, met een gebruiksduur van de accu van meer dan 9,5 uur. De notebooks zijn ook geïntegreerd met Intel Unison, zodat gebruikers tussen meerdere besturingssystemen kunnen samenwerken aan de meest essentiële productiviteitsfuncties. De thermische systeemoplossingen van de Swift 14 omvatten een luchtinlaatontwerp dat is gekoppeld aan het tweevoudige TwinAir-ventilatorsysteem van Acer en koperen D6-warmtepijpen om de luchtstroom die de systemen koel houdt, te vergroten.

De Acer Swift 14 biedt twee geweldige opties voor een 14-inch touchscreen-display: De WQXGA (2560×1600) of de WUXGA (1920×1200), die beide zijn bedekt met duurzaam antimicrobieel Corning Gorilla-glas dat de duurzaamheid een boost geeft, krasbestendig is en voorkomt dat vlekken en geuren ontstaan die bacteriën veroorzaken. De Swift 14 komt met een 1440p QHD-webcam met TNR-technologie, Acer PurifiedVoice en dubbele speakers die zijn verbeterd met DTS Audio. Het inloggen voor gebruikers is met Windows Hello en de geïntegreerde vingerafdruklezer gemakkelijker gemaakt zonder in te boeten aan veiligheid, terwijl de twee USB Type-C Thunderbolt 4-poorten en HDMI 2.1-poort een comfortabele verbinding met randapparaten verzorgen. De Acer Swift 14 (SF14-71T) zal in de Benelux in het tweede kwartaal beschikbaar zijn vanaf 1699 euro.