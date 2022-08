‘3.5mm-poort verdwijnt van goedkoopste iPad’

De website MySmartrice kreeg naar eigen zeggen renders van wat de volgende generatie iPad is in handen. Het gaat om het goedkoopste model iPad, die op basis van informatie van toeleveranciers vormgegeven is. Het meest opvallende is het ontbreken van de 3.5mm-poort, oftewel de koptelefoonaansluiting.

De instap-iPad krijgt als we de renders mogen geloven een nieuw uiterlijk dat veel gelijkenissen toont met dat van de iPad Air en iPad Pro. Het toestel is iets dunner maar wel breder dan de huidige generatie en heeft afmetingen van 248,62mm x 179,50mm x 6,98mm. Ondanks dat Apple de thuisknop van verschillende toestellen verwijderd heeft krijgt de goedkoopste iPad nog altijd een thuisknop.

Qua camera’s lijkt de nieuwe iPad geen spannend model te worden. Op de achterzijde zien we één lens terug, vergezeld door een flitser. Verder beschikt de iPad op de renders over een scherm dat iets groter is dan 10.2-inch, twee luidsprekers en een usb-c-poort. De 3.5mm-poort lijkt dus verdwenen te zijn.