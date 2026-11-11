Rega geeft platenspelers met cosmetische schade een tweede leven tijdens Green Friday

Op vrijdag 27 november staat Green Friday bij Joenit in het teken van duurzaamheid en tweede kansen. In plaats van Black Friday-kortingen op nieuwe producten, biedt de Belgische Rega-dealer platenspelers aan met kleine cosmetische beschadigingen. Onder de naam Rega ECO krijgen deze toestellen een tweede leven. De beschadigingen ontstaan tijdens het productie- of transportproces. Het gaat bijvoorbeeld om een krasje op de plint. Omdat het uitsluitend om uiterlijke imperfecties gaat, hebben deze geen invloed op de prestaties van de platenspeler. De Rega ECO-modellen ondergaan dezelfde eindcontrole en voldoen aan dezelfde toleranties als de reguliere uitvoeringen. Ook de beperkte levenslange fabrieksgarantie blijft behouden. De toestellen worden geleverd zonder het reguliere Rega-logo op de plint, maar krijgen een speciale ECO-badge op de stofkap en een Green Grade-sticker op de verpakking.

Drie modellen beschikbaar

De ECO-reeks bestaat uit drie modellen, waarbij de prijsvoordelen oplopen tot 600 euro.

Rega Planar 1 ECO: vanaf € 329 (100 euro goedkoper).

Rega Planar 3 ECO: vanaf € 799 (100 euro goedkoper).

Rega Planar 10 ECO: vanaf € 5.199 (600 euro goedkoper).

Volgens Joenit draait het bij Green Friday niet om tijdelijke kortingsacties, maar om het voorkomen van onnodige verspilling. Onderdelen die anders zouden worden afgekeurd of weggegooid, krijgen zo alsnog een bestemming.

De Rega ECO-platenspelers zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. De prijzen zijn bovendien geen tijdelijke actieprijzen, maar de vaste prijzen voor deze uitvoeringen.