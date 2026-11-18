Sonoro heeft zijn nieuwe Signature Line compleet gemaakt met twee nieuwe producten: de PLATINUM Signature platenspeler en de ORCHESTRA Slim Signature boekenplankluidsprekers. Samen met de eerder geïntroduceerde MAESTRO Quantum Signature receiver en ORCHESTRA Shaped Signature vloerstaande luidsprekers vormt dit een complete hifi-serie die is ontwikkeld in samenwerking met audio-experts Karl-Heinz Fink en Rainer Finck. Met de Signature Line richt Sonoro zich nadrukkelijk op het hogere hifi-segment. De serie combineert Duitse engineering, hoogwaardige componenten en een verfijnd ontwerp. De PLATINUM Signature is ontwikkeld voor liefhebbers van analoge muziekweergave. De platenspeler heeft een resonantiearm chassis, een J-vormige toonarm en een Ortofon 2M Red-element. Automatische en digitale functies zijn bewust achterwege gelaten. De ORCHESTRA Slim Signature is een compacte 2-weg basreflexluidspreker voor kleinere ruimtes. Dankzij een dubbellaagse behuizing met Constrained Layer Damping-technologie worden ongewenste resonanties beperkt. De luidspreker beschikt bovendien over een Air Motion Transformer-tweeter en is afgestemd door Karl-Heinz Fink. De eerder verschenen ORCHESTRA Shaped Signature is een 3-weg vloerstaande luidspreker met twee woofers, een middentoner en een Air Motion Transformer-tweeter. De MAESTRO Quantum Signature vormt het hart van de serie. Deze Hi-Res Audio Internet Receiver beschikt onder meer over streamingmogelijkheden, Dirac Live Room Correction, HDMI ARC/eARC, Multiroom en Auracast.

Prijzen en beschikbaarheid

MAESTRO Quantum Signature: Hi-Res Audio Internet Receiver – € 2.799.

ORCHESTRA Shaped Signature: 3-weg vloerstaande luidspreker – € 2.998 per paar.

ORCHESTRA Slim Signature: 2-weg basreflex boekenplankluidspreker – € 1.199 per paar.

PLATINUM Signature: platenspeler met Ortofon 2M Red-element – € 1.199.

De volledige Signature Line is verkrijgbaar in mat wit/zilver en mat zwart/zwart. De producten zijn per direct beschikbaar via geselecteerde dealers en sonoro.com.