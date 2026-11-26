Chord Electronics breidt zijn ULTIMA-serie uit met de ULTIMA 7, een nieuwe stereo-eindversterker en het eerste model van het merk dat gebruikmaakt van klasse G-technologie. De versterker levert 140 watt per kanaal aan 8 ohm en 250 watt aan 4 ohm. Met de ULTIMA 7 wil Chord de voordelen van klasse G combineren met de geluidskwaliteit van zijn bekende klasse A/B-ontwerpen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het voorkomen van kleine vervormingen die kunnen ontstaan wanneer de versterker tussen verschillende vermogensniveaus schakelt. Chord gebruikt hiervoor zijn Dual Feed Forward-foutcorrectie, afkomstig uit de overige ULTIMA-modellen. Volgens de fabrikant blijft de vervorming en intermodulatie daarmee onder de 0,01 procent. De eindtrap maakt gebruik van verticale MOSFET-transistoren, die volgens Chord een aanzienlijk hogere stroomcapaciteit bieden dan traditionele laterale MOSFET’s. Bij metingen leverde de ULTIMA 7 maar liefst 33,9 ampère in 1 ohm, goed voor een vermogen van 1.150 watt. Ondanks deze prestaties blijft de versterker bij normaal muziekgebruik relatief koel. De ULTIMA 7 is ontworpen door John Franks en wordt geproduceerd in het Britse Kent. Het ontwerp sluit qua hoogte aan bij de ULTIMA PRE 3 en is verkrijgbaar in de uitvoeringen Jett Black en Argent Silver. Chord levert vijf jaar garantie.

Belangrijkste specificaties

Stereo-eindversterker met klasse G-technologie

Vermogen: 2 x 140 watt (8 ohm)

Vermogen: 2 x 250 watt (4 ohm)

Piekvermogen: meer dan 1.000 watt

Verticale MOSFET-eindtrap

Dual Feed Forward-foutcorrectie

Vervorming en intermodulatie: minder dan 0,01%

Gebalanceerde XLR- en ongebalanceerde RCA-ingangen

Verkrijgbaar in Jett Black en Argent Silver

Vijf jaar garantie

Prijzen en beschikbaarheid

In de Benelux wordt het model verdeeld door Joenit, met een adviesprijs van € 8.799.