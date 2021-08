Review: Chord Electronics Huei Phonotrap

Luisteren

De Huei mocht bovenop mijn Creaktiv Trend Line 3-3 meubel naast de Thorens TD-125 met Jelco SA-750E arm en HA-103C element de plaats innemen van mijn vertrouwde Audio Creative Phonodude. Alle bekabeling was van AudioQuest en de versterker van dienst was mijn PrimaLuna Dialogue Premium HP Integrated, aan de Kharma Ceramique prototype luidsprekers. De Huei werd met de meegeleverde ‘low noise’ 12 Volt DC voeding op een ongefilterd stroomblok aangesloten. Chord Electronics waarschuwt in de handleiding voor het gebruik van aftermarket gestabiliseerde voedingen. Deze zouden het apparaat kunnen beschadigen, en daarmee de garantie laten vervallen. Nu was ik sowieso van plan om de Huei te beoordelen ‘zoals hij uit de doos komt’, maar van de Qutest d/a-converter, die eenzelfde waarschuwing meekrijgt, weet ik dat de toevoeging van een iFi iPower of een SBooster voeding toch echt nog meer kwaliteit uit het apparaat weet te halen. Als je de juiste waarde maar kiest is het beslist een experiment waard, maar voor nu laten we het buiten beschouwing.

De Huei was echt gloednieuw toen ik hem kreeg, dus inspelen was wel nodig. Verwacht echter geen totale metamorfose van het geluid gedurende dat proces. Die ‘octaaf laag erbij’ kun je vergeten, zo werkt het niet met inspelen. De Huei klonk koud uit de doos weliswaar nog een beetje stroef en afgetopt, maar het intrinsieke karakter was al duidelijk hoorbaar en na ongeveer twee dagen plaatjes draaien was hij mooi opengetrokken en veranderde hij niet echt meer. Eenmaal zichzelf ontpopte de Huei zich – binnen de klankmatige marges van de verschillende afsluitweerstanden – overduidelijk als een familielid van de door mij hooggewaardeerde Qutest d/a-converter. Op zich niet zo gek natuurlijk, aangezien ze over vrijwel dezelfde analoge uitgangstrap schijnen te beschikken, maar dat vind ik juist een zéér goede keuze van Chord Electronics. Waarom het wiel opnieuw uitvinden als je al iets hebt dat uitstekend functioneert.