Review: Canor Virtus I4S & Verto D4S – Hifi met een origineel design en aanpak

Canor noemt zichzelf graag een buizenspecialist. Als je kijkt naar hoe intensief het Slovaakse merk bezig is met het testen en selecteren van buizen vooraleer ze te gebruiken in hun vele versterkers en bronnen met een buizentrap, dan lijkt dit een heel legitieme label. De liefde voor buizenversterking gaat zelfs zo ver dat het merk het oranje van de lichtgloed die vacuümbuizen verspreiden als huiskleur heeft omhelsd. Hoe zit het dan met die nieuwe Foundation-lijn van Canor? Het gestroomlijnd industrieel design dat lonkt naar trends als Space Age Design of Retro-Futurisme van de jaren 60-70 is zeker spraakmakend. Maar dat is nog evenzeer het geval voor de gekozen klasse A/B-techniek met transistorversterking. Dat lijkt voor een buizenspecialist toch echt een breuk met het verleden. We schrijven ‘lijkt’, want stiekem is Canor al langer bezig met solid-state-versterking. Naast een eigen experiment, de AI 1.20, bouwt het als OEM-producent dergelijke producten voor derden.

De Foundation-lijn omvat momenteel twee toestellen die we hier samen als een set bekijken. De versterker in het gezelschap is de volledig analoge Virtus I4S van 2.799 euro, met de Verto D4S (2.499 euro) als bijhorende DAC met heel wat ingangen, incluis HDMI-eARC. Het design is heel stapelbaar, waardoor je met dit duo een compact maar toch opvallend audiosysteem in huis haalt. Canor zegt het niet expliciet, het vermoeden is sterk dat er nog meer Foundation-apparaten gaan komen. Al was het maar omdat de afstandsbediening knoppen heeft voor een cd-speler…