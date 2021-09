Het nieuwe nummer van FWD Magazine is er weer! Wat kun je verwachten in editie 87? Een dikke bijlage over de nieuwe EISA Awards, een reisverslag naar de Abbey Road Studio’s en een interview met muziekliefhebber (en oh ja, vijfvoudig dartswereldkampioen) Raymond van Barneveld. Daarnaast kun je, zoals altijd, rekenen op diepgaande reviews van de nieuwste toestellen op vlak van beeld, geluid, mobiel en smarthome.

De grote EISA-bijlage is het kroonstuk op een heel voorjaar testen en overleggen. Zestig gespecialiseerde magazines en website hebben maanden druk nieuwe producten geëvalueerd om de allerbeste televisies, soundbars, luidsprekers en meer te vinden. FWD Magazine is deel van dat proces. Je zal in dit (en andere nummers) ook reviews zien langskomen van EISA Award-winnaars, zoals de Monitor Audio Silver 500 7G, Pro-ject Debut Pro en de TCL TCL 65C825. Over TCL gesproken, in deze editie van FWD Magazine vind je een geweldige wedstrijd waarbij je een pakket bestaande uit een 4K-tv én een Dolby Atmos-soundbar van TCL kunt winnen.

Vraag je je af wat nu het verschil is tussen een goedkopere en duurdere OLED-tv? Onze beeldexpert Eric onderzocht aan de hand van twee modellen van Panasonic. Wat heeft de high-end TX65JZ2000/ TX-65JZW2004 dat de bereikbaardere TX55JZ980/ TX-55JZW984 niet heeft? In onze uitgebreide vergelijkende test ontdek je er alles over. Ben je eerder een projectorliefhebber? WE bekijken ook de BenQ V7000i, een Full HD-projector uitgerust met Android TV. En dan is er nog de primeurtest van de Philips 65OLED936, een spectaculair topmodel met sound van Bowers & Wilkins.

Dat Britse hifi-merk vind je ook nog elders in deze FWD, want ter gelegenheid van de lancering van hun toonaangevende 800 D4-reeks trokken we naar London om Abbey Road Studios te ontdekken. Je kent het wellicht als de plaats waar The Beatles nagenoeg al hun hits opnamen en een van de meest iconische beelden uit de muziekindustrie creëerden. In Abbey Road valt echter nog veel meer te ontdekken, want ook Amy Winehouse, Lady Gaga en John Williams kwamen er vaak. London was overigens niet onze enige bestemming voor dit nummer. In deze FWD vind je ook een uitgebreid verslag over een bezoek aan Sonus fabre én aan de Masarati-fabriek. Twee Italiaanse volbloeden werken samen? Daar kan enkel iets heel mooi uitkomen – en onze expert Martijn Chel mocht er mee rijden!

Ook niet te missen: een update vanuit Malmö over Primare, en de reviews van het Ikea Symfonisk kader, de DALI Opticon M2 surroundtest, een primeurtest van de Google Nest Doorbell en de Samsung Galaxy A7 Lite. Veel leesvoer dus! Waar wacht je nog op?

